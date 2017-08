Der Sprecher des Bündnisses sagte am Mittwoch in Potsdam, man biete für das Gebäude und das Grundstück sechs Millionen Euro. Ziel sei es, den Skelettbau aus den 70er Jahren zu erhalten und zu einem "Haus der Stadtgesellschaft" umzubauen. Ein Sprecher der Stadt sagte, man werde das Kaufangebot prüfen. Innerhalb der nächsten drei Wochen werde es eine Antwort geben.

Mitte Juli hatten Abriss-Gegner das Gebäude besetzt. Die Fachhochschule ist inzwischen in den Stadtteil Golm umgezogen, das Gebäude am Alten Markt soll im Herbst abgerissen werden. Die Stadt plant dort den Bau von Wohn- und Geschäftshäusern, teilweise mit historischer Fassade.

Ein Gericht hatte ein Bürgerbegehren gegen den Abriss der FH für unzulässig erklärt: Der Text des Bürgerbegehrens sei ungenau und teilweise irreführend gewesen, hieß es zur Begründung.

Kritiker der Neubaupläne befürchten hohe Mieten in den Neubauten und sprechen von Verdrängung weniger zahlungskräftiger Menschen aus der Potsdamer Innenstadt. Außerdem kritisieren sie, dass zu viel Geld in neue Gebäude nach historischem Vorbild gesteckt und dass bedeutende DDR-Architektur zerstört werde. Auch ein Wohnblock in der Innenstadt, der so genannten Staudenhof, soll abgerissen werden. Er hat derzeit noch einen Bestandsschutz bis 2022.