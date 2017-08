Das Bündnis "Stadtmitte für alle" will weiter für den Erhalt der Fachhochschule Potsdam kämpfen - obwohl dessen Kaufangebot für das Grundstück abgelehnt worden ist, sagte Sprecher André Tomczak dem rbb. Der städtische Sanierungsträger Pro Potsdam hatte am Freitagnachmittag das Angebot des Bündnisses als zu spät und wirtschaftlich nicht tragfähig bezeichnet. Am Mittwoch hatte "Stadtmitte für alle" sechs Millionen Euro geboten. Pro Potsdam nennt als Verkehrswert 10,4 Millionen Euro. Allerdings gelte das nach Ansicht des Bündnisses für ein größeres Grundstück, als für den Erhalt der Fachhochschule nötig sei.

Außerdem sei Pro Potsdam nicht der richtige Verhandlungspartner, so das Bündnis. Stattdessen wolle das Bündnis mit Potsdams Oberbürgermeister und der Landesregierung sprechen, sagte Sprecher Tomczak dem rbb. Denn noch gehöre das Grundstück dem Land Brandenburg und gehe erst nach dem Leerzug der Fachhochschule in das Eigentum der Stadt über, sagte Tomczak. "Dieser Kampf ist für uns längst noch nicht beendet. Wir werden den öffentlichen Druck erhöhen", so Tomczak weiter. Laut Pro Potsdam gibt es derzeit 43 Interessenten für das Gebäude und das Gelände in der Stadtmitte.