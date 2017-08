"Pulse of Europe" in Berlin - Speed-Dating für mehr Euroliebe

06.08.17 | 16:25 Uhr

Völkerverständigung im Schnellformat: Mehrere hundert Menschen haben sich in Berlin zum europäischen Speed-Dating getroffen. An vorherigen Aktionen der Initiative "Pulse of Europe" hatten aber schon mal mehr Menschen teilgenommen.

Mehr als 1.000 Menschen haben am Sonntag auf dem Berliner Gendarmenmarkt an einem "Europäischen Speed-Dating" der Initiative "Pulse of Europe" teilgenommen. Statt um Romantik ging es dabei um Völkerverständigung. Ziel war nach Angaben der proeuropäischen Bewegung, dass Menschen aus unterschiedlichen Nationen miteinander ins Gespräch kommen. Berliner und Besucher der Stadt sollten sich näher kennenlernen und herausfinden, was ihre gegenseitigen Vorstellungen und Hoffnungen für ein vereintes Europa sind, um sich besser zu verstehen.

Gespräche statt Reisen

Euroskeptiker hätten wahrscheinlich zu wenige Freunde in anderen Ländern, so die Vermutung der Initiatoren. "Deshalb wollen wir die Menschen zusammenbringen." Ohne selbst verreisen zu müssen, könne man so "den eigenen Horizont erweitern". Für die Aktion auf der großen Freitreppe des Konzerthauses am Gendarmenmarkt hatte "Pulse of Europe" zuvor auch in Hotels und an bei Touristen beliebten Orten der Stadt geworben.

Weniger Teilnehmer als früher

An die Erfolge vergangener "Pulse of Europe"-Demonstrationen konnte die Veranstaltung am Sonntag nicht anknüpfen. Zu Hochzeiten nahmen teilweise mehr als 6000 Menschen teil. Die Bewegung will den europäischen Zusammenhalt stärken. Dazu versammeln sich Anhänger der Bewegung jeweils am ersten Sonntag im Monat in vielen europäischen Städten.

Sendung: Abendschau, 06.08.2017, 19:30 Uhr