Der OP-Trakt der Berliner Charité sorgt für Kritik. Ärzte und Pfleger haben sich in einem Brandbrief über hygienische Mängel beschwert. Die Berliner Patientenbeauftragte Stötzner zeigt Verständnis für die Mitarbeiter. Am Dienstag soll nun gestreikt werden.

Nach dem Bekanntwerden eines Brandbriefs der Charité-Beschäftigten hat die Berliner Patientenbeauftragte Karin Stötzner Verständnis gezeigt. Sie sei im Gespräch mit der Klinik-Leitung, damit die Kritik dort auf offene Ohren stoße, sagte Stötzner am Montag im rbb. Im neuen OP-Bereich herrsche in der Tat eine große räumliche Enge. Hier seien aber schon erste Veränderungen vorgenommen worden.

Weil die Klinikleitung seit Monaten nicht reagiert, wollen Charité-Mitarbeiter am Dienstag streiken. Zu dem Ausstand hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi aufgerufen. An dem geplanten Warnstreik werden sich nach Einschätzung der Gewerkschaft weniger als 100 Mitarbeiter beteiligen. Verhandlungsführer Kalle Kunkel sagte am Montag, es würden am Dienstag keine Massen auf die Straße gehen. Hintergrund seien Uneinigkeiten mit der Arbeitgeberseite über eine Notdienstvereinbarung, mit der die Versorgung der Patienten während des Ausstands geregelt wird. Es würden nun etwa geplante Operationen verschoben, erläuterte Kunkel.

Der Ausstand stößt bei der Charité auf scharfe Kritik. Die Aktion konterkariere die Bemühungen der Klinik, mehr Personal einzustellen, hieß es am Montag in einer Pressemitteilung. Darin räumt die Klinikleitung ein, dass noch immer nicht alle Planstellen besetzt werden konnten. Das liege auch am Fachkräftemangel. Trotzdem sei es in den vergangenen Jahren gelungen, 250 neue Pflegekräfte zu finden, weitere würden im Herbst folgen.



Auch Vorwürfe, Patienten würden aus baulichen Gründen und durch Personalmangel gefährdet, wies die Charité zurück. Nach Beurteilung der Direktorin des Hygieneinstituts gebe es im OP-Bereich keine Patientengefährdung durch Hygienemängel. Auch eine Gefährdung der Patientensicherheit sei nicht erkennbar.