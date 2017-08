Nach den Angaben in dem Aufruf wollen die Neonazis vom Bahnhof Spandau über die Klosterstraße in die Wilhelmstraße laufen. Dort stand das ehemalige Kriegsverbrechergefängnis der Alliierten, in dem Heß inhaftiert war und sich am 17. August 1987 im Alter von 93 Jahren selbst tötete. Das Gefängnis wurde danach abgerissen. Das Datum seines Todes war mehrfach Termin für Aufmärsche von Neonazis.

Für Samstag haben die Rechtsextremen ab 12.00 Uhr 500 Teilnehmer angemeldet. Auf der Internetseite der Veranstalter heißt es, am Samstag sei "jede Verherrlichung von Rudolf Heß in Wort, Schrift oder Bild" untersagt.