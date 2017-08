Audio: Radio BERLIN 88,8 | 22.08.2009 | Miriam Keuter

Mikro-Appartments vs. Demokratie-Campus - Was wird aus der riesigen Berliner Stasi-Zentrale?

22.08.17 | 14:47 Uhr

25 Gebäude, 186.000 qm - das ist die ehemalige Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg. Was aus dem Gelände wird, jetzt wo auch die Flüchtlinge ausgezogen sind, soll bei einer Konferenz geklärt werden. rbb|24 hat sich vorher einen Rundumblick, auch in 360 Grad, verschafft.



Das Gelände der Staatssicherheit in Berlin-Lichtenberg dient inzwischen dem kompletten Gegenteil seiner ursprünglichen Funktion. Hier wird niemand mehr verhört oder drangsaliert - hier wird ostdeutsche Geschichte aufgearbeitet. Das Archiv der Stasi-Unterlagen ist dort und füllt Regalbretter von einer Länge von 50 Kilometern. Auch das Archiv der DDR-Opposition hat inzwischen seinen Platz in der Normannenstraße, ebenso wie das Stasi-Museum, in dem das Arbeitszimmer von Stasi-Chef Erich Mielke noch in Orginal-Einrichtung von 1961 zu sehen ist.



Das Areal an der Normannenstraße ist eine der größten Immobilien in Berlin: 25 Gebäude stehen hier, 186.000 Quadratmeter Bürofläche sind registriert. Seit sechs Jahren gilt das Gelände offiziell als Sanierungsgebiet. Im Haus 15 hatte das Deutsche Rote Kreuz zwischen Ende 2015 und Juli dieses Jahres rund 500 Flüchtlinge vorwiegend aus Syrien und Afghanistan untergebracht. Jetzt sind alle ausgezogen und das Haus steht wieder leer: Nachnutzung unklar.



Das DRK würde hier gern, nach dem Vorbild anderer Bundesländer, Deutschlands größtes kommunales Integrationszentrum errichten. Migranten aus aller Welt könnten hier betreut und qualifiziert werden. Der Sprecher des Berliner DRK-Landesverbandes, Rüdiger Kunz, sagte rbb|24, auf diesem Gelände hätten sich die Ostdeutschen ihre Selbstbestimmung zurückgeholt und die ersten Erfahrungen mit Demokratie gemacht als sie die Stasi-Zentrale 1990 einnahmen. "Wenn wir hier Flüchtlinge dauerhaft beraten und ihnen Angebote machen, dann können wir den selben Prozess eigentlich noch mal machen", so Kunz. Demokratie erleben und Selbstbestimmung zurückgewinnen. Die Pläne dafür hat das DRK längst gemacht, aber die Entscheidung liegt beim Berliner Senat. Zudem wollen noch andere ein Wörtchen mitreden.



Da ist etwa Roland Jahn, der Chef der Stasi-Unterlagen-Behörde, der aus dem Gelände einen "Campus der Demokratie" machen will. Dafür müssten ein paar Gebäude abgerissen werden. Seine Idee hält er für eine idelae Ergänzung zum DRK-Projekt, wie er dem ZDF im Juli sagte. Die nächste Generation solle auf das Gelände kommen können und für sich etwas gewinnen. "Sie soll Freiheit leben, aber sich auch erinnern, was es bedeutet, wenn Menschen unfrei sind", so Jahn wörtlich. Seine Idee stößt beim Land Berlin und beim Bund dem Bericht zufolge auf ein positives Echo, denn auch der Bund kann mitreden bei dem, was in der Normannstraße passiert.



Ein großer Teil des Geländes gehört aber der Aris GmbH. Der Investor vom Balkan hatte mehr als die Hälfte der 25 Gebäude von der Deutschen Bahn für einen Euro abgekauft und plant nun Mikro-Appartements. Die Berliner Bausenatorin Katrin Lompscher (Die Linke) sagte dem ZDF, dass das Gelände zu groß sei für ein Freiluftmuseum. "Es ist ein guter Ort, wo die Dinge sich begegnen können und müssen", sagte sie wörtlich. Was das genau bedeuten kann, entscheidet sich womöglich bei einer Konferenz an diesem Dienstag in Berlin, die darüber berät, was aus der ehemaligen Stasi-Zentrale werden soll. Mit am Tisch sitzt auch Stadtentwicklungssenatorin Lompscher.

Begegnet haben sich bis zum Fall der Mauer auf dem Gelände nur Staatssicherheitsmitarbeiter und Menschen, die der DDR-Geheimdienst verhören wollte. Im Haus 15, das das DRK bis vor kurzem als Flüchtlingsunterkunft genutzt hat, kann man im Keller noch Räume sehen, die mit Gittertüren ausgestattet sind.

Nutzen lassen sie die Räume kaum, weil sie ständig unter Wasser stehen, in diesem Sommer erst Recht. Aber sie lassen eine Ahnung davon zu, wie es dort zugegangen sein könnte, denn ganz am Ende des langen Ganges wurde laut DRK-Sprecher Kunz erst vor kurzem eine Sauna und ein Wellness-Bereich entdeckt. Der sei noch im originalen Zustand und nahezu intakt gewesen, mit Kessel und Sonnenliegen, so Kunz. "Damit hatten wir wirklich nicht gerechnet."