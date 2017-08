Was wird aus der riesigen Berliner Stasi-Zentrale?

Mikro-Appartments vs. Demokratie-Campus

25 Gebäude, 186.000 qm - das ist die ehemalige Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg. Was aus dem Gelände wird, jetzt wo auch die Flüchtlinge ausgezogen sind, soll bei einer Konferenz geklärt werden. rbb|24 hat sich vorher einen Rundumblick, auch in 360 Grad, verschafft.