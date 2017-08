Terroranschlag in Barcelona - Berlins Bürgermeister Müller bekundet sein Beileid

17.08.17 | 21:44 Uhr

Wieder ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gerast – diesmal in der spanischen Metropole Barcelona. Es gibt zahlreiche Tote und Verletzte. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat den Terroropfern sein Mitgefühl bekundet.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat den Opfern des Terroranschlags in Barcelona und den Angehörigen sein tief empfundenes Beileid und Mitgefühl ausgesprochen. "Noch wissen wir nicht, wie viele unschuldige Menschen sterben mussten oder mit dem Tod ringen. Aber es ist ein furchtbarer Schlag für die Menschen in Barcelona und für meine Kollegin, Bürgermeisterin Ada Colau", erklärte Müller am Donnerstag.



"Ich weiß, dass sich die Menschen in einem Schock befinden und wünsche ihnen viel Kraft, sich daraus zu befreien und dem Terrorismus nicht den Sieg über unsere freie und offene Lebensart zu geben."

IS bekennt sich zu Anschlag

Auf der Flaniermeile Las Ramblas ist am Donnerstag in der katalanischen Metropole ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast. Nach Angaben der katalanischen Behörden gibt es mindestens 12 Tote und an die 80 Verletzte. Die IS-Terrormiliz hat laut ihrem Sprachrohr Amak den Terroranschlag mit einem Lieferwagen in Barcelona für sich reklamiert.

Müller betonte, dass in Berlin viele Spanierinnen und Spanier leben, "die mit den Berlinerinnen und Berlinern zusammen um die Opfer trauern. Aber wir lassen uns gemeinsam, ob in Barcelona oder London, Paris oder Berlin und in ganz Europa nicht die Freiheit unserer Lebensart nehmen."

Erinnerungen an Terroranschlag in Berlin

Vor rund neun Monaten - am 19. Dezember 2016 - war Berlin Schauplatz eines Terroranschlags. Damals hatte der 24-jährige Tunesier Anis Amri einen gekaperten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gesteuert. Beim bislang schwersten islamistischen Terroranschlag in Deutschland starben 12 Menschen, fast 70 wurden verletzt. Wenige Tage nach dem Attentat wurde Amri auf der Flucht von Polizisten in Italien erschossen.

Sendung: Inforadio, 17.08.2017, 21:40 Uhr