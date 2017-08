Gleiche Haftanstalt wie Deniz Yücel - Menschenrechtler Steudtner in Gefängnis in Silivri verlegt

01.08.17 | 22:15 Uhr

Nach zwei Wochen in türkischer Untersuchungshaft ist der Berliner Menschenrechtler Peter Steudtner in das Gefängnis in Silivri verlegt worden. Steudtner wird die Unterstützung einer Terrororganisation vorgeworfen.

Der Berliner Menschenrechtler Steudtner ist nach zwei Wochen in türkischer Untersuchungshaft in ein anderes Gefängnis verlegt worden. Er und sein schwedischer Kollege Ali Gharavi seien von Istanbul in die rund 70 Kilometer westlich gelegene Haftanstalt in Silivri gebracht worden, sagte sein Anwalt Murat Boduroglu der dpa. Über die genauen Gründe für die Verlegung äußerte sich der Anwalt dpa zufolge nicht. Das Gefängnis in Silviri kann bis zu 13.000 Gefangene aufnehmen, gebaut wurde es unter der AKP-Regierung. Can Dündar, der Ex-Chefredakteur der türkischen Zeitung "Cumhuriyet" war dort inhaftiert und beschreibt die Haftanstalt laut "Welt" als "Internierungslager für Erdogan-Gegner".



Kein Recht auf vertrauliche Anwaltgespräche

Steudtners Anwalt kritisierte, dass seinen Mandanten das Recht auf vertrauliche Gespräche mit ihren Anwälten verwehrt werde. Stattdessen würden diese Gespräche mit Kameras aufgezeichnet und von jeweils vier bis sechs Wärtern beobachtet. Dagegen hätten die Anwälte Beschwerde eingereicht. Über den Einspruch gegen die Untersuchungshaft für Steudtner und Gharavi sei weiterhin nicht entschieden worden.

Den beiden ausländischen Inhaftierten gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte der Anwalt. In dem Gefängnis im Istanbuler Stadtteil Maltepe, in dem sie bislang saßen, seien ihnen unter anderem englischsprachige Bücher ausgehändigt worden, die Boduroglu ihnen mitgebracht hatte. In Silivri sitzt auch der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft. Erst gestern verurteilte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) die Verhaftung Steudtners als "Akt der Willkür" und forderte dessen sofortige Freilassung. Er sei "fassungslos", sagte Müller beim ersten ausführlichen Fürbittengebet für Steudtner am Montagabend in der Berliner Gethsemanekirche.

Steudter bereits seit Juli inhaftiert

Steudtner, Gharavi und acht türkische Menschenrechtler waren am 5. Juli bei einem Seminar in Istanbul festgenommen worden. Den Menschenrechtlern wird von der Staatsanwaltschaft Unterstützung einer Terrororganisation vorgeworfen. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat die Menschenrechtler außerdem in die Nähe von Putschisten und von deutschen Spionen gerückt. Seit dem Putschversuch in der Türkei sind insgesamt 22 Deutsche festgenommen worden, das geht aus einer Antwort des Auswärtigen Amtes auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Özcan Mutlu hervor.