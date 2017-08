An diesem Donnerstag will die Alternative für Deutschland (AfD) zu einem Bürgerdialog in Berlin-Schöneberg einladen. Doch nach Angaben der AfD vom Dienstag haben Unbekannte die Scheiben des geplanten Veranstaltungsraums "Seminarraum Bülowbogen" zerstört. Ein Polizeisprecher hat den Vorfall auf Nachfrage rbb|24 bestätigt. Demnach wurde eine Sachbeschädigung festgestellt. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.