Verein Berliner Flussbad startet Pilotprojekt - "Wir wollen kein persönliches Schwimmbad"

15.08.17 | 16:30 Uhr

Seit 20 Jahren kämpft der Verein Flussbad Berlin darum, einen Traum zu verwirklichen: Alle sollen in Berlins Mitte in der Spree baden können. Bisher scheint vieles dagegen zu sprechen - aber die Visionäre lassen nicht locker. Jetzt sind sie möglicherweise einen Schritt weiter.

Die Spree ist dreckig, zum allgemeinen Baden nicht geeignet und verboten: Schiffe und Boote fahren dort, die Ufer sind zu steil zum Aussteigen und unbekannte Gegenstände liegen im Wasser.

Schon seit Ende der 90er Jahre gibt es von Mitgliedern des Vereins Flussbad Berlin e.V. die Idee, das zu ändern und Abschnitte des Flusses durch Berlin zum ständigen Badegewässer zu machen: Entlang der Museumsinsel soll sich ein 835 Meter langer Kanalabschnitt mit sauberem Flusswasser erstrecken - zwischen oberen Ende der Fischerinsel und südlichen Spitze des Bode-Museums. Nach den Ambitionen des Vereins schon ab 2025.

Jan Edler von Flussbad Berlin e.V.

Ungenutzten öffentlichen Raum in Mitte neu beleben

Durch großzügige Freitreppen dort, wo jetzt noch hohe Mauern das Ufer steil vom Wasser trennen, soll man in Zukunft in die Spree steigen können. Die neugeschaffenen Flächen sollen nach Vorstellung des Vereins auch als Treffpunkt und Erholungsort an sich dienen - so würde der bislang ungenutzte öffentliche Raum in der Mitte der Stadt neu belebt werden. Umkleidekabinen, Duschen und Toiletten sollen mit zum Badevergnügen beitragen. Jan Edler ist Mitgründer und Vorstandsmitglied des Vereins Flussbad Berlin. Er erklärte im rbb: "Wir sind kein Schwimmverein. Und wir wollen kein persönliches Freibad. Es geht vielmehr darum, diesen großen Kanalraum für die Öffentlichkeit zu erschließen." Die Umsetzung der Idee dürfte aber noch Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte dauern, wenn sie überhaupt verwirklicht werden wird. Denn es gibt viele Hindernisse und Gegner des Badens in der Spree.

"Das Wasser wird erst in Berlin versaut"

Ein Problem ist das schmutzige Wasser. Gerade im Sommer, wenn es viel regnet, läuft gelegentlich die Kanalisation über und verschmutzt die Spree mit Fäkalien, Spülrückständen, Hygieneartikeln und anderen Partikeln. "Wir haben in Berlin eine Mischwasserkanalisation aus den 1870er Jahren. 15-30 Mal im Jahr läuft im Schnitt Abwasser aus der Kanalisation in den Fluss, und dann ist der Fluss richtig dreckig", so Edler.

Abgesehen davon könne man aber schon heute in der Spree schwimmen. Wenn der Fluss in Berlin ankomme, sei er sehr sauber. "Das Wasser wird erst in Berlin periodisch versaut", sagt Edler. Der Verein erforscht deshalb Klärungsmethoden und hat vor Kurzem ein Pilotprojekt zur Wasserfilterung gestartet. Derzeit liegt ein historisches Frachtschiff, ein Finowmaßkahn mit dem Namen "Hans-Wilhelm", am Flussbad-Garten gegenüber dem Auswärtigen Amt. Dort testet der Verein gemeinsam mit Umwelttechnikern die Filterung im Maßstab 1:70 für zwei Jahre.

Vision Pflanzenfilter in der Spree

Für Klärung könnte gesorgt werden

Getestet werden pflanzliche Filter, Muscheln und auch Kies. Auf der Internetseite des Vereins heißt es: "Zwischen Gertraudenbrücke und Auswärtigem Amt soll ein ökologischer Pflanzenfilter das hindurchfließende Spreewasser reinigen. Das Wasser strömt auf einer Länge von etwa 400 Metern durch eine mit Wasserpflanzen bestandene Kiesschicht. In dieser Passage findet eine mikrobiologische Reinigung statt, so dass anschließend gefahrlos im Wasser geschwommen werden kann." Die ausreichende Klärung sei kein unüberwindbares Hindernis: "Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie ist rechnerisch nachgewiesen worden, dass das Wasser hier ohne das Zutun von Chemie oder Energie auf die notwendige Badewasserqualität gebracht werden kann, und das auch sicher über das ganze Jahr", so Edler im rbb.



Schema Bepflanzung der Spree als Schmutzfilter

Hürde Denkmalschutz

Falls die Klärung des Flusses gelingt, gibt es eine weitere Hürde, den Denkmalschutz.

Eine ursprüngliche Idee, von den Treppen am Lustgarten in die Spree zu gehen, sei ohnehin ein No-Go – die Treppen gehören zum Ensemble des preußischen Architekten Karl Friedrich Schinkel, da gebe es von Seiten des Denkmalschutzes keine Chance. Ansonsten gebe es laut Edler zahlreiche "weiche" Formulierungen von Seiten des Denkmalschutzes, angesichts derer noch nicht klar sei, wie weit man gehen könne. Zum Beispiel würde durch die geplanten Pflanzen in der Spree eine Spiegelung der historischen Gebäude im Wasser getrübt - inwieweit der Denkmalschutz hier konkrete Auflagen macht, ist bisher nicht geklärt.

Hürde Finanzierung

Auch die Finanzierung ist bisher nicht geklärt, das räumt Edler im rbb-Interview ein. "Aber es wird ein Projekt sein müssen, denke ich, das von der öffentlichen Hand finanziert wird." Wieviel es kosten wird, ist noch unklar. Man habe bisher vermieden, Zahlen zu den Kosten zu veröffentlichen, weil man sich sicher sein wolle, dass es die richtigen Zahlen seien. Seit 2014 wird das Vorhaben vom Bund und vom Land mit insgesamt vier Millionen Euro gefördert. Das Positive für den Verein: Es gebe eine breite, parteiübergreifende Zustimmung zu dem Projekt, das auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben sei. Der Verein Berliner Flussbad wachse zudem. Baden wird in den nächsten Jahren in den Seen und Freibädern, nicht aber in der Spree möglich sein. Das Interview mit Jan Edler führte Dietmar Ringel, Inforadio