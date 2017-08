Durch die lange Bearbeitungszeit, so der Senat, würden die Antragsteller in Unsicherheit über ihren aufenthaltsrechtlichen Status gehalten, und dem Land Berlin entstünden höhere Kosten für die Versorgung und Unterbringung.

In aller Regel erschienen keine Vertreter des Bundesamts vor Gericht, und Anfragen des Gerichts zu einzelnen Verfahren würden nicht beantwortet, kritisierte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne): "Wir sind weit davon entfernt, was wir uns in einem Rechtsstaat wünschen."

Das Bamf hatte die Vorwürfe des Senats am Mittwoch zurückgewiesen und auf eine Hotline verwiesen, die für die Erreichbarkeit eingerichtet worden sei. Tatsächlich erschienen Vertreter des Amtes zumeist nur bei Verfahren von grundsätzlicher Bedeutung in der Regel vor den Oberlandesgerichten als nächsthöhere Instanz. Ansonsten sei dafür die spezielle Hotline eingerichtet worden. Hier könnten Mitarbeiter des Bamf den Gerichten Auskünfte zu Verfahrensständen und Hintergründen geben, betonte der Leiter der Berliner Außenstelle des Bamf, Wolfgang Meier.

Ein Grund für die verzögerten Verfahren in Berlin sieht Meier auch in der umständlichen Bearbeitung von Akten beim Berliner Verwaltungsgericht. Während das Bundesamt seine Akten elektronisch an die Gerichte übermittle, erfolge umgekehrt der Schriftverkehr noch per "Schneckenpost", so Meier. Diese Schriftstücke müssten vom Bundesamt dann erst wieder eingescannt und den Akten zugefügt werden. Während das Verwaltungsgericht Hamburg, das seine Verwaltung voll digitalisiert habe, im vergangenen Monat 307 Verfahren entschied, seien es in Berlin nur 62 gewesen.