Um der Opfer des Atombombenabwurfs über Hiroshima und Nagasaki vor 72 Jahren zu gedenken, hat am Sonntag in Berlin die Weltfriedensglocke geläutet. Bis heute lägen etwa 15.000 Kernwaffen in den Arsenalen der Atomwaffenstaaten, kritisieren Friedensaktivisten. Das seien zwar erheblich weniger als zu Hochzeiten des Kalten Krieges, aber immer noch genug, um alles menschliche Leben auszulöschen.