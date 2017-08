Selten werden Interviews so groß beworben: Seit Tagen trommeln Youtube-Stars für ihr Gespräch mit Kanzlerin Merkel. Es wurde dann aber keine große Show, sondern - tja, Merkel halt. Von Achim Wendler

Die Kanzlerin sitzt in einem weißen Sessel. Ihr gegenüber, auch in einem weißen Sessel, Lisa Sophie, 22 Jahre alt, auf Youtube bekannt als ItsColeslaw, ihr Kanal hat 240.000 Abonnenten. Im Moment schauen aber nicht ganz so viele zu. Knapp 40.000 sind es, Tendenz steigend. Erste Frage: "Wie verhindern Sie denn konkret, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht?" Angela Merkel antwortet, man habe die Arbeitslosigkeit seit 2006 halbiert und den Mindestlohn eingeführt, jetzt müsse man mehr tun gegen die Langzeitarbeitslosigkeit. Also viel erreicht, "aber es lohnt sich, immer weiter zu arbeiten".

Wer immer noch der alten These anhängt, das Medium sei die Botschaft, muss spätestens jetzt einsehen: Nein, Merkel sendet ihre Botschaft, egal ob auf dem Marktplatz, im Fernsehen oder eben auf Youtube. Und egal, ob sie vor 70-Jährigen redet oder, wie jetzt, auf Youtube, also vor dem wohl jüngsten Publikum, das Politiker erreichen können.

Nach zehn Minuten würde ItsColeslaw gern noch allerhand fragen, aber ihre Zeit ist um. Merkel bleibt sitzen, die Youtuberin räumt ihren Sessel für ihren AlexiBexi, der eigentlich Alexander Böhm heißt. Er hat auf Youtube mehr als eine Million Abonnenten und testet für sie bevorzugt neue Computer oder Kameras.

Jetzt fragt AlexiBexi nach der Autoindustrie und dem Diesel. Merkel kündigt an, sie werde für den 4. September, also noch vor der Wahl, jene Kommunen einladen, die am stärksten Stickstoff-geplagt sind: "Ich werde mit denen darüber reden, wie man aus denen, die heute Umweltprobleme haben, vielleicht die Städte macht, die die besten sein werden!" Dann wird es plötzlich persönlich. AlexiBexi fragt, welchen Spruch Merkel sich auf ein T-Shirt drucken würde. Keinen Spruch, "eine schöne Meereswelle", sagt Merkel. "Schön", haucht AlexiBexi.

Interviewer Nummer drei auf dem weißen Sessel ist Ischtar Isik. Sie preist normalerweise Kosmetik-Produkte auf Youtube an und findet es ungerecht, dass man ihr nicht zutraut, über Politik zu sprechen. Merkel stimmt zu und schlägt vor, doch mal auf die Unterschiede zwischen den Parteien hinzuweisen. Isik solle ein Thema nennen, Merkel werde dann die Unterschiede benennen. Isik will aber lieber wissen, wie Merkel mit ihrer Politik junge Menschen erreichen will. Die Zahl der Zuschauer im Livestream stagniert inzwischen bei knapp 60.000.