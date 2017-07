Nach heftiger Kritik aus den Landkreisen und kreisfreien Städten rudert die Brandenburger Landesregierung bei der Kreisgebietsreform deutlich zurück: Statt des geplanten riesigen Lausitzkreises, in dem drei Landkreise und die bislang kreisfreie Stadt Cottbus aufgehen sollten, soll es künftig nur zwei größere Landkreise im Süden Brandenburgs geben. Das sagten Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) und Finanzminister Christian Görke (Linke) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung.

Den neuen Plänen zufolge soll Elbe-Elster mit Oberspreewald-Lausitz fusionieren. Cottbus würde seinen kreisfreien Status verlieren und mit Spree-Neiße zusammengehen. Nichts dagegen soll sich am geplanten Zusammenschluss der Prignitz mit Ostprignitz-Ruppin sowie an der Fusion der Uckermark mit dem Barnim ändern. Somit würden im Norden sowie im Südwesten insgesamt sechs Landkreise zusammengelegt werden.

Auch die Finanzierung der Reform soll noch einmal geändert werden. Statt einem 50-prozentigen Schuldenschnitt für Städte und Kreise in finanzieller Schieflage sollen es jetzt nur noch 40 Prozent sein - diese sollen aber komplett vom Land getragen werden, die Kommunen brauchen sich daran nicht beteiligen. Zudem sollen fusionierte Kreise statt drei jetzt zehn Millionen Euro Anschubfinanzierung bekommen. Außerdem legt das Land einen Investitionsfonds in Höhe von 50 Millionen Euro auf. Insgesamt soll die Reform nun 450 Millionen Euro kosten.

Für die beiden bislang kreisfreien Städte Frankfurt (Oder) und Brandenburg an der Havel wird sich gegenüber der bisherigen Planung nichts ändern: Die Oderstadt würde im Landkreis Oder-Spree aufgehen, Brandenburg würde künftig zum Landkreis Havelland gehören. Nur Potsdam als Landeshauptstadt würde seine Kreisfreiheit behalten. Ursprünglich wollte die Landesregierung die Zahl der Landkreise und kreisfreien Städte von achtzehn auf neun plus Potsdam als weiterhin kreisfreie Stadt reduzieren. Dem neuen Vorschlag zufolge wären es nun neben Potsdam wieder elf Landkreise.

Bei den betroffenen Landkreisen im Süden stößt die Reform der Kreisreform nur auf wenig Gegenliebe. Der Vorschlag zeige, "dass den Aussagen der Landesregierung kein Glauben geschenkt werden darf", teilte Harald Altekrüger, Landrat von Spree-Neiße, am Dienstag per Pressemitteilung mit. Viele Fragen seien nicht geklärt, zum Beispiel die Dominanz größerer Städte wie Cottbus über den umgebenden Landkreis. Er plädiere daher weiterhin für den "Stopp der Kreisreform". Zudem wies der CDU-Politiker in der rbb-Abendschau auf die hohe Cottbuser Verschuldung hin. Er hätte sich eine komplette Entschuldung gewünscht, so aber erwarte er "eine enorme Belastung" für den neuen Landkreis aus Spree-Neiße und Cottbus. Auch müsse damit gerechnet werden, dass die Kreisumlagen nach der Reform steigen werden, dies sei auch bei anderen Kreisreformen so gewesen, zum Beispiel in Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern, sagte Altekrüger im Gespräch mit Tatjana Jury.



Dagegen hat Chris Halecker (Linke), stellvertretender Landrat von Dahme-Spreewald, die neuen Pläne ausdrücklich begrüßt. Dass sein Landkreis wie auch Teltow-Fläming eigenständig bleiben, zeige, dass sich die Landespolitik "an der Realität und an Sachargumenten orientiert", teilte Halecker per Pressemitteilung mit.