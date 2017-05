Im Zuge der geplanten Kreisreform in Brandenburg hat Finanzminister Christian Görke (Linke) den bisher kreisfreien Städten Cottbus, Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder) Millionenzuschüsse des Landes in Aussicht gestellt.

Cottbus solle über eine Teilentschuldung 108 Millionen Euro erhalten, sagte Görke am Donnerstag im Finanzausschuss des Landtags. Brandenburg an der Havel würde 60 Millionen Euro erhalten, Frankfurt (Oder) rund 50 Millionen Euro. Die Teilentschuldung solle allerdings über mehrere Jahre gestreckt werden und sei auch an verschiedene Bedingungen gebunden - etwa höhere Steuerhebesätze, damit die unterstützten Kommunen nicht unterdurchschnittlich wenig Gewerbesteuern verlangen.