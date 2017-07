Helmut Krüger Potsdam Donnerstag, 06.04.2017 | 19:28 Uhr

Auch wenn die Landkreis-Zugehörigkeit nicht dasjenige Gewicht hat, was die Kreisreform-Gegner behaupten, so ist es doch immerhin gewichtig genug, dass die Bürger letztendlich darüber entscheiden sollten. Nicht aber das Parlament als Gremium der Gewählten, wobei die Wahl aus den unterschiedlichsten Motiven heraus erfolgt, als dass dies ein spezifischen Auftrag darstellen würde.



Was in etwas abgeschwächter Form für die Kreiszugehörigkeit gilt, gilt m. E. erst recht für die Frage, ob eine Stadt kreisfrei bleibt oder aber faktisch namenlos und untergebuttert in dem ihr umgebenden Kreis verschwindet. Das betrifft ja immerhin spezifische städtische Angelegenheiten, an denen der umgebende Kreis kein Interesse haben kann, aber mit Mehrheit dann faktisch über die Stadt hinweg entscheidet.



Brandenburg an der Havel, uralte Kapitale und die Namensgeberin des Landes, sollte ebensowenig kreisfrei sein wie Cottbus oder Frankfurt (Oder).