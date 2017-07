Die Feuerwehren in Brandenburg haben davor gewarnt, dass die Kreisreform die Gefahrenabwehr verschlechtern würde. Sollte der jetzt vorliegende Gesetzentwurf verabschiedet werden, würde vor allem für die Bevölkerung in den bis jetzt kreisfreien Städten eine Verschlechterung spürbar werden. Das teilten der Landesfeuerwehrverband und die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in einer gemeinsamen Erklärung am Dienstag mit.

Durch das neue Gesetz wären die Städte nicht mehr Träger des Rettungsdienstes, der Regionalleitstellen und des Katastrophenschutzes. Dies würde zu einer Demontage der über Jahre gewachsenen, gut funktionierenden Strukturen führen, heißt es in der Erklärung.

Sollte zum Beispiel die Berufsfeuerwehr nicht mehr Träger des Rettungsdienstes sein, könnten die Rettungsfahrzeuge signifikant länger brauchen, bis sie am Einsatzort eintreffen. Zudem bestünde dann nicht mehr die Möglichkeit, schnell weitere Kräfte anzufordern, heißt es in der Erklärung.