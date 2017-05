In Brandenburg sollen die Landräte auch nach der Verwaltungsstrukturreform 2019 direkt von der Bevölkerung gewählt werden. Das sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag dem rbb. Nur zunächst in den neu fusionierten Kreisen werde der Landrat oder die Landrätin von den Kreistagen bestimmt, so Schröter, der damit einem Bericht der "Märkischen Oderzeitung" widerspricht.



Diese erste schnelle Wahl sei wichtig, um eine effektiv arbeitende Verwaltungsspitze zu haben und ein gutes Verhältnis zwischen Kreistag und Verwaltung, so Schröter. Sein Vorschlag würde sechs neue Kreise betreffen. Nach acht Jahren solle es dort dann auch wieder Direktwahlen der Verwaltungschefs geben. Schröter bestritt Vorwürfe der CDU, die Reform würde keinen Nutzen für Brandenburg bringen und kaum Aufgaben der Landesverwaltung auf die Kreisebene übertragen.

Aus aktuell 18 Regionalverwaltungen sollen bis Mitte 2019 elf Landkreise werden. Den Status einer kreisfreien Stadt soll allein Potsdam behalten. SPD und Linke begründen das unter anderem mit der unterschiedlichen Bevölkerungsentwicklung im Land sowie der Schuldenlast von Cottbus, Brandenburg/Havel und Frankfurt (Oder).