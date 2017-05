Die rot-rote Brandenburger Landesregierung hat die Kabinettsentscheidung über die umstrittene Kreisreform um zwei Wochen auf Mitte Juni verschoben. Einen entsprechenden Bericht der "Potsdamer Neuesten Nachrichten" bestätigte Regierungssprecher Florian Engels am Samstag in Potsdam. Demnach wird das Kabinett am 12. Juni zu einer Sondersitzung zusamenkomen, um das Gesetzespaket zu verabschieden. Es soll dann noch Ende Juni in den Landtag eingebracht werden.

Nach den aktuellen Plänen soll es in Brandenburg von 2019 an nur noch 11 statt der bisher 14 Landkreise geben. Von den bislang vier kreisfreien Städten soll nur noch die Landeshauptstadt Potsdam eigenständig bleiben.

Gegen diese Pläne hat eine auch von der oppositionellen CDU unterstützte Volksinitiative bereits 130.000 Unterschriften von Brandenburger Bürgern gesammelt. Darüber will der Landtag noch im Mai entscheiden. Wenn Rot-Rot die Forderungen im Landtag erwartungsgemäß ablehnt, könnte ein Volksbegehren und schließlich ein Volksentscheid folgen.