Bericht: Lausitzkreis vom Tisch - Rot-Rot dementiert Änderung der Kreiszuschnitte

04.04.17 | 19:07

SPD und Linke in Brandenburg haben Berichte dementiert, wonach sich der Koalitionsausschuss am vergangenen Wochenende auf Korrekturen beim Zuschnitt der künftigen Landkreise verständigt hat. Entscheidungen diesbezüglich seien noch nicht gefallen, sagten die Landtagsfraktionsvorsitzenden Mike Bischoff (SPD) und Ralf Christoffers (Linke) laut dpa am Dienstag in Potsdam. Die "Märkische Oderzeitung" hatte berichtet, dass es nicht zu einer Fusion von Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald kommen soll, beide Kreise sollen demnach ihre Selbstständigkeit behalten. Auch der geplante Mega-Landkreis Lausitz aus drei Kreisen sowie Cottbus sei vom Tisch. Demnach sollen Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz einen Kreis bilden und Cottbus mit Spree-Neiße einen zweiten.



Beschluss voraussichtlich am 30. Mai

Das Ministerium für Inneres und Kommunales werte derzeit alle Stellungnahmen zur Verwaltungsstrukturreform aus, teilte Regierungssprecher Florian Engels der dpa mit. Dabei gingen wichtige und auch konstruktive Vorschläge ein. Sie würden im fachlichem Verfahren abgewogen.



Das Innenministerium wird seinen Vorschlag zur Reform demnächst in die Mitzeichnung an die Ressorts geben - das ist das übliche Verfahren bei Gesetzesvorhaben. Nach den bisherigen Planungen wird das Kabinett voraussichtlich am 30. Mai einen Beschluss zur Kreisgebietsreform fassen, der dem Landtag zugeleitet wird.

Zahl der Landkreise soll deutlich sinken