Aktion "Ham' Se noch was frei?"

Gut fünf Wochen vor dem Evangelischen Kirchentag suchen die Organisatoren noch 2.500 Unterkünfte für die Besucher in Berlin. Bis zum Monatsende wollen die Organisatoren das Ziel von 12.000 Betten in Häusern und Wohnungen für auswärtige Besucher des Kirchentags erreichen, wie der Sprecher Alexander Matzkeit am Sonntag sagte. Mit einer neuen Kampagne soll jetzt noch einmal um die noch fehlenden Plätze geworben werden.

Bereits jetzt seien Mitarbeiter des Kirchentags dabei, die Bewerbungen von Gästen und Gastgeber zusammenzuführen. Dies sei angesichts der noch offenen Plätze sehr mühselig. "Bis Monatsende muss es klappen", sagte Matzkeit.