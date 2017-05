Kommentar | Kirchentag für Atheisten - Du siehst mich zweifeln

27.05.17 | 10:00 Uhr

In Berlin sind in diesen Tagen viele Gläubige unterwegs, aber auch Atheisten wie unser Autor. An den Kirchentag geht er trotzdem mit Neugier und Offenheit heran und muss feststellen: Der begabteste Prediger gehört nicht zur Kirche, kommentiert Martin Adam.

Tausende Kerzen, ein Lichtermeer, der ganze Platz vor dem Reichstagsgebäude singt. Ergreifend. Zum Abschluss des Abendsegens tönt es aus den Lautsprechern: "Und nun geht in die Nacht, Kinder Gottes!" - "Und was ist mit den anderen?", denke ich beklommen. Ich bin kein Kind Gottes, ich bin ein Kind Ostberlins. Da, wo ich herkomme, hieß es kritisch: Religion ist Opium fürs Volk. Dennoch, der 36. Evangelische Kirchentag ist für mich der erste und ich will ihm eine Chance geben.



Sehr nette Menschen hier

Die Organisatoren melden vorab, in Berlin würden 100.000 Gäste mit Dauerkarte erwartet. Das sind die, die es ernst meinen. Dazu kommen etliche Besucher mit Tageskarten, über 5000 ehrenamtliche Helfer, Wise Guys- und Max Giesinger-Fans mit unklarem Glaubensstatus und Neugierige wie ich. Als Kirchentagsnovize folge ich der Spur der orangefarbenen Schals, die hier gegen Spende verkauft werden. Auf dem Abend der Begegnung in Berlin-Mitte sind sie eindeutig in der Mehrheit. Erster Eindruck: sehr nette Menschen hier. "Du siehst mich" ist das Motto des Kirchentages und hier werde ich gesehen. Problemlos kommen wir ins Gespräch und alle scheinen sich einig: Kirchentage sind etwas ganz Besonderes, die Stimmung einmalig, im Glauben ist man sich nah. Es gibt Musik an allen Ecken, Blaskapellen zwischen Ständen von Pfarrsprengeln und Auferstehungsgemeinden. Lächelnde Menschen stehen bei der Trauerbegleitung Spandau an, um Kuchen zu kaufen, andere verschicken die christliche Friedensbotschaft am Feldpostamt der Bundeswehr.

Könnte auch im Stadion sein...

Berlin ist Gastgeber aber selbst kaum zu Gast

Zweiter Eindruck: Zwischen Bayern, Schwaben, Hessen und Besuchern aus NRW sind Berliner kaum zu finden. "Wer von euch kommt aus Baden-Württemberg?", fragt der junge Mann, der am nächsten Tag in einer Messehalle christliches Kabarett aufführt. Ein Drittel der Besucher hebt die Hand. "Ich bin ja Katholik", beginnt der Kabarettist. Der Saal johlt. Das Christentum, wird dem evangelischen Publikum erklärt, sei ja eigentlich nur durch Frauen möglich geworden – ohne deren Getratsche hätte sich die Botschaft von der Auferstehung Jesu ja gar nicht verbreiten können. Mario Barth für Christen.

Wo ich gehe, die Harmonie ist schon da

Dritter Eindruck: Wohin ich gehe auf dem Kirchentag, die Harmonie ist schon da. In einer anderen Halle steht, etwas verloren, ein kleines Zelt, in dem Geschichten aus der Bibel erzählt werden. Das Publikum ist größtenteils über fünfzig und allem Anschein nach ebenso zufrieden, wie die unzähligen Pfadfinder, die einsam zwischen den Hallen stehen und einem immer den Weg zeigen, auf dem man das restliche Publikum am wenigsten stört.

Wohin ich gehe auf dem Kirchentag, die Harmonie ist schon da.

"Und morgen mache ich was Verrücktes"

Bibelarbeit, Podiumsdiskussionen, Morgengebet und Abendsegen, Bastelstand und Schlange am Klo, stets blicke ich in selig lächelnde Gesichter. Konflikte kann ich nur entdecken, wenn Politiker anwesend sind. Die Sprecherin der Christen in der AfD ist eingeladen und liefert sich einen Schlagabtausch mit Bischof Markus Dröge. Verteidigungsministerin von der Leyen wird ausgebuht. Im Großen und Ganzen aber, so wirkt es auf mich, finden die meisten hier, dass sich die Welt schon in die richtige Richtung dreht, schließlich wacht Gott ja über uns. Fast wünscht man sich ein bisschen Unfrieden, etwas Reibungsfläche, wenigstens ein paar Pfadfinder, die heimlich kiffen. Stattdessen ist im Eröffnungsgottesdienst von aufregenden neuen Begegnungen die Rede: "Vielleicht leihe ich heute jemandem mein Gesangsbuch und morgen mache dann wieder was Verrücktes." Oho.

Niemand fragt, wo bitteschön Gott in diesen Situationen war

Eine Gruppe Jugendlicher diskutiert über sexuelle Vielfalt und findet unisono, jeder solle lieben, wie er will. Richtig so. Aber die Forderung nach einer wirklichen Gleichstellung all dieser Liebesformen, nach einer Ehe für alle zum Beispiel, gibt es nicht. In einer Schweigeminute wird der im Mittelmeer ertrunkenen Geflüchteten gedacht. Dass aber jemand fragt, wo denn bitteschön Gott in diesen Situationen war oder ob er gar – "du siehst mich" - diesen Menschen tatenlos beim Sterben zusieht, davon konnte ich nichts entdecken.

Vielleicht sollte man über 100.000 friedliche Christen froh sein

Im Berliner Dom sagt Martin Schulz, er freue sich sehr über die vielen jungen Menschen auf dem Kirchentag, die selbstverständlich Demokratie und europäische Werte leben. Und vielleicht hat er Recht, vielleicht sollte man angesichts der Trumps, LePens, Orbans und Kaczynskis, angesichts der Debatten über Mauern und Schießbefehle und von Hass und Hetze im Netz froh sein über 100.000 harmonische Christen. Am Ende halte ich es dennoch lieber mit dem begabtesten Prediger, den ich auf diesem Kirchentag gesehen habe: Barack Obama. Auch der Glaube brauche einen Rest Zweifel, sagt der Präsident a.D., sonst werde er zur Gefahr. Und ein wenig mehr Zweifel kann der Kirchentag gebrauchen.

Randale und Liebe

Der Freitag startete aufmüpfig: Militärgegner haben sich beim Kirchentag in Berlin von der Empore abgeseilt, um ein Plakat gegen Krieg herunterzuhängen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sprach gerade bei der Veranstaltung. Und auch...

...auf die Bühne stellten sich einige Kritiker. Sie werfen der Kirche vor, mit der Bundeswehr verstrickt zu sein. Andere Teilnehmer erwiderten die Störaktion mit Liedern. Schließlich beendete die Polizei die Proteste.



Bei einer anderen Veranstaltung trafen sich Ägyptens Scheich Ahmad Mohammad al-Tayyeb und Innenminister Thomas de Maizière. De Maizière erntete vom Publikum Buh-Rufe, als er das Verbot des Familiennachzugs für Flüchtlinge verteidigte.

Martin Schulz kritisierte andernorts Populismus und Donald Trumps Verhalten. Er beneide Angela Merkel nicht um die derzeitige weltpolitische Lage. Für einige jüngere Besucher ist Schulz...

...trotzdem der "Gottkanzler".

Beim Fluchtgedenken hielten Teilnehmer eine Schweigeminute für die Opfer der außereuropäischen Außengrenzen ab.

Am Anhalter Bahnhof gab es am Freitag, wie auch schon an den Tagen zuvor, Sport- und Freizeitaktivitäten. Diese Jugendlichen testen aus, wie es ist, wenn man Handicaps hat.

Viele Kirchentagsbesucher "couchsurfen" bei Berlinern, so auch Dagmar Lenz (l) und Karin Huhn (2.v.l). Sie sind aus Wuppertal angereist und übernachten und frühstücken bei Gastgeberin Gabriela Königsberg und ihrem Mann Axel Bönsch.

"God is a DJ. Dance, he says" - so oder so ähnlich läuft es bei einem Technogottesdienst am Donnerstagabend im Columbia-Theater ab. Pfarrer Roland Kühne hatte aber auch eine politische Botschaft und sprach über die Menschenrechte in China.

Die Fanmeile am Brandenburger Tor, als die Wise Guys auftreten.

Schwester Gertrud Smitmans von den Franziskanerinnen aus Münster kam mit ihren Handpuppen (Mönch und Nonne) in die Stadt.



Wieder eine politische Veranstaltung, und wieder geht es um Flüchtlinge - beim Vortrag von Kanzleramtsminister Peter Altmaier...



...wo "Campact" und deren Anhänger appellierten, Rheinmetall zu stoppen, eine Panzerfabrik in der Türkei zu bauen.

Währenddessen trafen sich am Anhalter Bahnhof am Donnerstag Jugendliche, um Sport zu machen, unter anderem "Jugger".

Fashion für modebewusste Pfarrer und Pfarrerinnen: Die schwedische Designerin Maria Sjoedin stellte ihre neue Kollektion vor.

Für Biker gab es einen "Drive-In-Gottesdienst".

Die Ankunft des früheren US-Präsidenten Barack Obama war ein Höhepunkt für viele Kirchentagsbesucher. Schon am Mittwoch war er in Berlin gelandet. Das Gelände rund um das Brandenburger Tor wurde für das Gespräch mit Angela Merkel abgeriegelt, die Sicherheitsvorkehrungen waren außerordentlich hoch.

Glücklich konnte sich schätzen, wer einen der wenigen Sitzplätze direkt vor der Bühne bekommen hat. Die waren nach zwei Minuten ausgebucht. Aber auch die Standplätze auf der Fanmeile waren beliebt - genauso wie Barack Obama es bei den Besuchern noch immer ist.

Sein Nachfolger hingegen kam weniger gut an.

Angela Merkel, Barack Obama, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Heinrich Bedford-Strohm und Kirchentagspräsidentin Christina aus der Au diskutierten unter anderem über den Umgang mit Flüchtlingen, Abrüstung und militärische Interventionen in Krisengebieten.

Manche Besucher hatten seit 06:30 Uhr vor dem Brandenburger Tor campiert, um einen guten Platz für das Gespräch zu bekommen...

...Und das, obwohl sie vielleicht am Mittwochabend noch bis spät beim Abend der Begegnung waren. Tausende hatten sich getroffen, Kerzen angezündet und gesungen.

Zuvor konnten sie mit Max Giesinger am Brandenburger Tor singen.

Gratisumarmungen boten diese Teilnehmer des Kirchentages.

Pfadfinder verkaufen Kirchentagsschals.



Regina und Manfred haben sich sogar Kirchentagsoutfits gebastelt.

Rund 70.000 Besucher kamen zu den Eröffnungsgottesdiensten in der Hauptstadt, sowohl hier vor dem Reichstag als auch...

...am Gendarmenmarkt und vor dem Brandenburger Tor.



Zu den Gästen gehörten Politiker wie Hermann Gröhe (CDU), Dietmar Woidke (SPD), Thomas de Maizière (CDU) oder Michael Müller (SPD).

Insgesamt werden während des Kirchentags 6.000 Polizisten - schwer ausgerüstet - im Einsatz sein. Zusammen mit weiterem Sicherheitspersonal sichern sie die Veranstaltungsorte.

Viele Straßen sind gesperrt - doch für diese Kirchentagsbesucher ist das ein kleineres Problem: Sie sind nach Berlin geradelt, um ein Zeichen für eine umweltfreundliche Anreise zu den Festtagen zu setzen. Die Schlussetappe ging von Potsdam nach Berlin.

Rechtzeitig zu den Eröffnungsgottesdiensten riss die Wolkendecke auf.



"Du siehst mich" symbolisiert diese Geste - sie wurde von Eckart von Hirschhausen ins Leben gerufen und soll täglich um 13:29 Uhr von mögichst vielen Besuchern gezeigt werden.

Kirchentagskritiker zogen mit großen Büsten durch die Stadt. Sie sind gegen die staatliche Finanzierung des Kirchentreffens und erinnern an Luthers antisemitische Thesen.

So sah die Bühne auf dem Platz der Republik noch am Dienstag aus.



Am Donnerstag werden Barack Obama und Angela Merkel auf der Hauptbühne am Brandenburger Tor erwartet.



Ihr Podium um 11 Uhr trägt den Titel "Engagiert Demokratie gestalten – Zuhause und und in der Welt Verantwortung übernehmen".



Ein großes weißes Kreuz kündigt das Mega-Event an.



Das Gelände wird weiträumig abgesperrt, die Straße des 17. Juni ist bis zum Großen Stern dicht.



Zur Logistik gehören auch sehr viele Toilettenhäuschen.



In den Messehallen haben Freiwilligen insgesamt 35.000 Papphocker gefaltet.



Wer am Hauptbahnhof anreist, wird schon dort mit passenden Worten zum Kirchentag empfangen. | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen