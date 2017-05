Audio: Inforadio |21.05.2017 | Christina Aus der Au im Gespräch mit Ulrike Bieritz

Interview | Kirchentag in Berlin - "Nur mauern, nur zumachen: Das bringt uns nicht weiter"

20.05.17 | 08:08 Uhr

KT 2017 in Berlin bedeutet einen Haufen Menschen, Veranstaltungen und viel Logistik. Ein Coup ist den Machern mit dem Auftritt von Barack Obama gelungen. Für Kirchentags-Präsidentin Christina Aus der Au wird aber auch der Kontakt mit der AfD spannend.



Frau aus der Au, Sie werden vor dem Brandenburger Tor Ex-US-Präsident Brack Obama treffen, der mit Kanzlerin Angela Merkel diskutiert, und gemeinsam mit dem EKD- Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford- Strohm dann moderieren, wie frei sind Sie da eigentlich?

Ich hatte überhaupt nie das Gefühl, dass wir nur bestimmtes Fragen dürfen oder nicht. Im Gegenteil, das war eine sehr offene Atmosphäre und es wurde uns signalisiert, dass beide Seiten ein Interesse daran haben, das das ein spannendes Gespräch wird.

Wie kritisch kann das Gespräch am Ende werden? Das Thema der Veranstaltung heißt ja: "Engagiert Demokratie gestalten - Zu Hause und in der Welt Verantwortung übernehmen"

Es geht nicht nur darum, ob wir Verantwortung übernehmen, sondern auch wie. Was bedeutet das konkret, in dieser Situation, heute für uns hier? Wo demokratische Entscheidungen so oder so ausfallen können. Wie denken Obama und Merkel darüber, da bin ich sehr gespannt.

Christina Aus der Au Heymann wurde 1966 in Luzern geboren. Die evangelisch-reformierte Theologin und Philosophin ist Privatdozentin für Systematische Theologie/Dogmatik an der Universität Basel, Geschäftsführerin des Zentrums für Kirchenentwicklung an der Universität Zürich, Autorin und Präsidentin des 36. Deutschen Evangelischen Kirchentages.

Es gibt ja auch viel Kritik an der Einladung Obamas durch den Deutschen Evangelischen Kirchentag, von Wahlkampfhilfe für Angela Merkel wurde gesprochen. Diesen Vorwurf müssen Sie sich auch gefallen lassen.

Man kann es auch umgekehrt sehen - neben Barack Obama aufzutreten, da kann man ja auch verlieren. Manchmal sind Gespräche mit großer medialer Öffentlichkeit Schlagabtausche, wo es nur darum geht, wer steht besser da und wer hat am Ende gewonnen. Darum geht es uns nicht, sondern darum, einander zu zuhören und vielleicht, im Idealfall, als ein anderer aus dem Gespräch rauszugehen als man reingegangen ist. Das gilt nicht nur für die Zuschauenden, die Neues erfahren und auch kritische Fragen stellen können, sondern auch für die Teilnehmenden an solchen Gesprächen. Und natürlich führen wir politische Diskussionen auf dem Kirchentag. Das macht uns aus, das wir unser Christ sein in der Welt wahrnehmen wollen und unser Christ Sein, unseren Glauben, unsere Überzeugung in die politischen Debatten mit einbringen wollen.

Wir haben in Deutschland, seit die vielen Flüchtlinge gekommen sind, wieder eine neue Nähe von Kirche und Politik. Die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel wurde sehr positiv gesehen. Muss man sich damit auseinander setzen, dass das sehr viele kritisch sehen?

Die Nähe ist nicht zuletzt dadurch entstanden, dass es die Kirchen waren, die Menschen in den Gemeinden, die diese Politik umgesetzt haben. Die Menschen die sich engagiert haben und vor Ort waren, bei den Menschen die geflüchtet sind. Dass die Menschen ernst nehmen was in der Bibel steht, nämlich Gastfreundschaft gegenüber Fremden, darüber sollte man sich nicht wundern.

Wie kontrovers wird dieser Kirchentag werden?

Es ist ja nicht der Kirchentag als solcher der kontrovers ist, sondern - da bin ich auch sehr dafür - die eine oder andere Veranstaltung, wo wirklich Positionen aufeinandertreffen, die sich unterscheiden. Wo man ins Gespräch kommen kann. Nur mauern, nur zumachen: Das bringt uns nicht weiter. Wir haben Menschen auf den Podien und in den Rednergruppen aus unterschiedlicher Herkunft, Menschen unterschiedlicher Religionen, geografischer Herkunft, Position - dafür ist gesorgt. Ich glaube der Vorwurf, der Kirchentag sei nicht kontrovers genug, wird von denen geäußert, die von außen gucken. Wenn es nicht die großen Wogen gab, dann war es eben nicht kontrovers. Aber die kleinen Kontroversen, die fruchtbaren - die übersieht man dabei.

Vor Barack Obama war das bestimmende Thema der Umgang mit der AfD. Nun findet eine Diskussionsrunde mit einer Vertreterin der Christen in der AfD gleichzeitig zur Debatte mit dem US-Präsidenten statt. Keiner redet mehr wirklich davon. Sind Sie da froh darüber?

Das ist ein Vorteil und Nachteil [lacht]. Es tut mir leid, ich finde, das ist immer noch eine extrem spannende Veranstaltung, wo ich hoffe, dass da immer noch Menschen hingehen und sich genau diesem Gespräch aussetzen. Es kann ja sein, das man auch hier als ein anderer rausgeht, als man reingegangen ist. Ich bin froh, dass wir sagen können: mit den Leuten reden und nicht nur über sie.

Der Kirchentag findet ein halbes Jahr nach dem Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz statt, der ehemalige US-Präsident kommt und Samstag kommen dann auch noch die Fußball Fans zum DFB-Pokalfinale, das ist eine besondere Sicherheitslage - macht Ihnen die Sorge?

Sorge nicht, weil ich das Thema bei unseren Verantwortlichen, bei der Berliner Polizei und den Sicherheitsbehörden, gut aufgehoben weiß. Die Zusammenarbeit ist wirklich ausgezeichnet ist und das wird von beiden Seiten her so gesehen. Wir werden Maßnahmen haben, die wir sonst nicht haben. Also Gepäckkontrollen und auch Absperrungen aber wir wollen Kirchentag bleiben. Wir wollen Kirchentag bleiben, Zeichen sein für eine offene Gesellschaft und ich meine, das was Angst besiegt, nicht größtmögliche Sicherheit ist, sondern Vertrauen.

Der Kirchentag findet in Berlin statt, eine Stadt, in der viele Religionen zusammen leben, der größte Teil der Menschen aber religionslos ist. Wie wollen Sie aber die erreichen, denen der Kirchentag egal ist, die eigentlich nur über volle U-Bahnen und Straßensperrungen meckern?

Den Berlinern darf auch der Kirchentag egal sein. Wir werden nicht alle erreichen und das ist auch in Ordnung, wenn die Berliner sagen: Gut, dass es vorbei ist. Aber den Einen oder die Andere können wir vielleicht erreichen, zum Beispiel über die Konzerte auf den Open-Air-Bühnen. Wenn da tolle Musik zu hören ist, die die Berliner auf dem Weg zur Arbeit zum mitschnippen bringt oder zu dem Gedanken: 'Ach, das sind diese Christen, aber die haben ganz gute Musik'. Zudem haben wir auch eine Veranstaltung, die wir zusammen mit Mitgliedern des humanistischen Verbandes aufgezogen haben. Wir unterhalten uns über: 'Die Grenzen der offenen Gesellschaft' und 'Ethik-Menschenwürde am Ende des Lebens'. Über die Veranstaltung freue ich mich besonders, weil da zusammengefunden hat, was uns interessiert: beide Seiten, Atheisten wie Christinnen und Christen. Ich bin schon sehr neugierig darauf zu hören, was Atheisten erzählen - Was trägt sie eigentlich im Sterben? Worauf hoffen sie? Da will ich zuhören und lernen und nicht sagen: Ihr müsst da auch an Gott glauben.

Sonntag früh fahren alle nach Wittenberg zum Abschlussgottesdienst. Das ist eine riesige logistische Herausforderung. Wird die Idee aufgehen, dass da alle hinfahren?

Das kann ich Ihnen mit ganzer Sicherheit erst am Schluss sagen [lacht]. Ich hoffe, dass nicht alle erst am Sonntag hinfahren, sondern einige schon am Samstagabend. Das wird sich auch lohnen, weil dort die Taizé-Brüder ein Taizé singen. Man wird dort hingehen können und seine Isomatte und sein Schlafsack ausrollen und an der Taizé-Nacht teilnehmen und sich von diesen Harmonien in den Schlaf wiegen lassen und dann am Morgen aufwachen und schon da sein, wenn die anderen aus Berlin und aus den Städten der Kirchentage kommen. Alle die Menschen die sagen, diesen Gottesdienst lasse ich mir nicht entgehen, die im Zug sitzen und ohne halt vom Südkreuz nach Wittenberg fahren und eintreffen, aus allen Gegenden Deutschlands und Europas, um zusammen gemeinsam den Gottesdienst zu feiern.

Von evangelischen Kirchentagen gehen traditionell auch immer politische Botschaften aus. Welche soll von diesem Kirchentag ausgehen?

Zurzeit bewegen uns Fragen nach Europa, nach dem Zusammenhalt. Oder die Frage nach dem Umgang mit Angst in der Gesellschaft - Angst vor dem Anderen, Angst vor der Zukunft - sich engagieren, mitmachen, sich anstecken lassen, sich zusammenschließen, sich in Bewegung setzen. Mach' mit, auf dich kommt es an.

Das Interview mit Christina Aus der Au führte Ulrike Bieritz, Redaktion Gesellschaft, Religion, Osteuropa. Dieser Text ist eine gekürzte und redigierte Fassung, das vollständige Hörfunk-Gespräch können Sie oben im Beitrag im Audio hören.

FAQ KT17 in Berlin Wie komme ich an ein Ticket? Es gibt vier Möglichkeiten, Karten für den Kirchentag zu kaufen: Online über www.kirchentag.de, unter der Servicenummer 030/400339-100, per Mail an info@kirchentag.de oder an den deutschlandweiten Vorverkaufsstellen des Kirchentags. Eine Dauerkarte für fünf Tage kostet 98 Euro (ermäßigt 54 Euro), Tageskarten gibt es für 33 Euro (ermäßigt 18 Euro) und eine Abendkarte ab 16 Uhr kostet 16 Euro. Ermäßigungen gelten für alle Teilnehmer bis 25 Jahre und über 65 Jahre sowie für Menschen mit Behinderung, Studenten und Rentner.

Wo muss ich hin? Die meisten der insgesamt rund 2.100 Veranstaltunge n finden in der Berliner Innenstadt und auf dem Messegelände statt. Dazu kommen Veranstaltungen und Gottesdienste in Wittenberg. Wer das Programm immer dabeihaben möchte, lädt sich am besten die Kirchentags-App aufs Handy.

Von A nach B Zum Festwochenende gibt es einen Sonderfahrplan der Deutschen Bahn aus Berlin und den Städten der Kirchentage auf dem Weg. Alle Kirchentags-Tickets berechtigen zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs , und zwar innerhalb Berlins und bis nach Potsdam. Wer allerdings nach Wittenberg reisen will, braucht eine Fahrkarte für den Sondershuttle der Deutschen Bahn. Kirchentagsteilnehmer können außerdem bis zu zwei Stunden kostenlos Leih-Fahrräder von Nextbike nutzen.

Stulle und Wegebier? Kleine Snacks und Trinkflaschen aus Kunststoff sind beim Kirchentag erlaubt. Auf dem Messegelände wird es zudem kostengünstige Essensmöglichkeiten sowie Wasserspender geben. Unter anderem bietet ein Naturkostmarkt regionale warme und kalte Mahlzeiten an. Der Preis für ein Mittagsmenü (Hauptgericht und Vorspeise bzw. Dessert, sowie Brot und Wasser) beträgt 12 Euro, ermäßigt 8 Euro. Außerdem werden in vielen Zentren des Kirchentages Getränke und Snacks von mitwirkenden Gruppen angeboten.



Sicherheit Die Besucher müssen sich auf verstärkte Sicherheitsmaßnahmen im Innen- und Außenbereich einstellen. Erstmals auf einem Kirchentag wird es bei bestimmten Großveranstaltungen wie dem Eröffnungsgottesdienst und der Veranstaltung mit Barack Obama Taschenkontrollen geben. Die Veranstalter empfehlen, keine größeren Gepäckstücke mitzunehmen. An den Eingängen wird es aber Schließfächer zur Aufbewahrung geben.

Ich will Obama sehen... Die Diskussionsveranstaltung mit Barack Obama und Angela Merkel Himmelfahrt vormittags (25. Mai, 11 Uhr) ist umsonst und draußen. Auf das Gelände vor dem Brandenburger Tor werden etwa 80.000 Menschen gelassen. Es lohnt sich also, früh da zu sein. Wer keinen Platz mehr ergattert, kann sich den ehemaligen US-Präsidenten im rbb-Fernsehen oder bei rbb|24 im Stream ansehen.