Zum Abschlussgottesdienst des Evangelischen Kirchentags plant die Deutsche Bahn ihren größten Einsatz seit der Deutschen Einheit. Da der Kirchentag in Berlin und Wittenberg stattfindet, der traditionell riesige Abschlussgottesdienst aber zentral in Wittenberg gefeiert wird, setzt die Bahn am Sonntag, den 28. Mai ab den frühen Morgenstunden im Zehn-Minuten-Takt Sonderzüge zwischen Berlin-Südkreuz und Wittenberg ein. Weitere Taktverbindungen sind ab Leipzig, Magdeburg und Dresden geplant. "Wir spannen ein komplettes S-Bahn-Netz für diesen Tag auf", sagte der DB-Konzernbevollmächtigte Alexander Kaczmarek am Dienstag in Berlin.

Auf dem Bahnhof in Lutherstadt Wittenberg verkehren an einem normalen Tag rund 5.000 Passagiere. Damit er nun auch den Ansturm von mehreren zehntausenden Kirchentags-Besuchern bewältigt, will die Bahn den Zugang zu den Bahnsteigen begrenzen. Nach dem Gottesdienst dürfen jeweils nur so viele Rückreisende auf die Bahnsteige, wie der nächste Zug Plätze habe.

DB-Manager Kaczmarek erläuterte, dass sich die Bahn eigens für das Ereignis IC-Züge und Regionalexpresse aus Baden-Württemberg und Bayern ausleihe. "Auch katholische Wagen werden dort fahren", scherzte der Bahn-Verantwortliche. Zu den Kosten des logistischen Kraftakts wollten sich weder die Bahn noch die Kirche äußern.

Wer am 28. Mai von Berlin aus nicht zum Mega-Gottesdienst nach Wittenberg, sondern mit dem Zug nach Leipzig, Nürnberg oder München fahren will, muss Einschränkungen in Kauf nehmen. Auf der ICE-Strecke Berlin-München werde an dem Tag nur alle zwei Stunden ein Zug pro Richtung verkehren. Die Regionalexpresse auf der Strecke werden komplett entfallen