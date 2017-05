Video: rbb24, 25.05.2017, Dominik Rzepka

Kontroverse Diskussion - Kirchentag pfeift AfD-Vertreterin aus

25.05.17 | 15:55 Uhr

Pfiffe, Protestplakate und einige im Publikum singen "We shall overcome". Die Diskussion zwischen der AfD und dem Kirchentag läuft stellenweise völlig aus dem Ruder. Uneinigkeit vor allem in der Flüchtlingspolitik oder bei der Ehe für alle. Was bitte sollte das? Von Dominik Rzepka

Eigentlich hat Anette Schultner noch gar nichts gesagt. Zumindest nichts Kontroverses. "Jeder einzelne Mensch ist gottgewollt", sagt sie, die Sprecherin der Christen in der AfD. Welcher Kirchentagsbesucher würde ihr da schon widersprechen? Doch es dauert keine fünf Minuten, da kommt der erste Protest. "We shall overvome", singen einige Zuschauer in der Sophienkirche, dem Schauplatz dieser Diskussionsrunde in Berlin-Mitte. "We shall overcome some day…" Unruhe bei den etwa 500 Besuchern. Vereinzelt Pfiffe. Dann steht die Moderatorin der Diskussion, die ZDF-Journalistin Bettina Warken, auf. "Meine lieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer", sagt sie. "Ich dachte, wir wären hier zusammengekommen, um einander zuzuhören und miteinander zu streiten." Lauter Beifall. So, als ob es Konsens wäre, sich nicht zu unterbrechen. Doch es wird nicht lange Konsens bleiben.

AfD: "Unkontrollierte Zuwanderung ist ein Problem"

Das liegt vor allem an den Aussagen Schultners zur Flüchtlingspolitik - vielleicht dem zentralen Streitthema zwischen der AfD und der Evangelischen Kirche. "Wir möchten ja helfen, aber wir wollen keine Destabilisierung des Landes", sagt sie. Über Angela Merkels Flüchtlingspolitik habe sie sich geärgert. "Frau Merkel hat die Grenzen geöffnet. Unkontrollierte Zuwanderung ist ein Problem." Markus Dröge, dem Berliner Landesbischof auf dem Podium, entgleiten kurz die Gesichtszüge. Aber er hat sich vorgenommen, sich nicht provozieren zu lassen. Wer so etwas sage, sei nicht glaubwürdig. "Es ist nicht glaubwürdig, sich in der AfD zu engagieren, denn es steht kein christliches Menschenbild im AfD-Programm", sagt er. Beispiel: Obergrenze für Flüchtlinge. Ihn ärgere, dass die AfD gar nicht an einer sachlichen Auseinandersetzung interessiert sei. Laut Parteistrategie solle der Gegner zur unsachlichen Reaktion provoziert werden. "Unsinn", ruft einer aus dem Publikum. Dröge bleibt ruhig. "Gut, dann lese ich Ihnen das AfD-Papier jetzt vor." Donnernder Beifall. Die Fronten sind klar in der Sophienkirche.

Es ist wie eine Facebook-Diskussion - nur in einer Kirche

Doch es gibt auch AfD-Sympathisanten in der Kirche. Olaf Kappelt zum Beispiel, um die 60, kleiner Bauch. So ziemlich alles, was Dröge sagt, kommentiert er mit einem höhnischen "Naja". Klatscht euphorisch, wenn Schultner die Ehe für alle ablehnt oder die weltweite Christenverfolgung kritisiert. "Genau, lesen Sie mal eine Bibel in einem Flüchtlingsheim", ruft er dann in die Kirche. Und findet, dass Dröge kaum kritische Fragen gestellt werden. "Zensur", murmelt er dann. Es ist ein bisschen so, als würde man eine Facebook-Diskussion in einer Kirche verfolgen. Denn eine Diskussion kommt hier nur selten zustande. Als Schultner versichert, die AfD schüre keine Ängste von Menschen, wird sie erst ausgelacht. Dann ausgepfiffen. "Du bist der Grund für Angst", ruft einer. "Du machst meine Familie kaputt", ein anderer. Sein Gesicht ist angestrengt, die Augen zusammengekniffen. Es ist die kalte Wut auf eine Partei, die einige hier als Nazi-Partei empfinden. Auch Bischof Dröge fühlt sich an die 1930er Jahre erinnert. "Offenbar sind wir heute wieder in einer ähnlichen Situation", sagt er.

Gegen Ende der Veranstaltung hängen Besucher ein Plakat auf, um gegen Rechtsextremismus, Rassismus, antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit aufzurufen

Und dann stürmt ein 16-Jähriger die Kanzel…

Zwei Stunden dauert die Diskussion. Hart und fair sei sie gewesen, sagt Bischof Dröge hinterher. "Es ist herausgekommen, dass wir sehr unterschiedliche Auffassungen haben." Welchen Sinn eine Diskussion habe, bei dem Teilnehmer ausgepfiffen werden? Ob es richtig gewesen sei, die AfD zum Kirchentag einzuladen? Ob man ihr dieses Forum nicht hätte vorenthalten sollen? Dazu keine Antwort mehr. Dröge sieht nicht wirklich glücklich aus nach zwei Stunden Konfrontation. Mit Konfrontation endet die Veranstaltung dann auch. Ganz am Ende, die Moderatorin versucht gerade, etwas Versöhnliches zu sagen, stürmt ein 16-jähriger ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer nach vorne. Er hängt ein "Kein Mensch ist illegal"-Shirt über die Kanzel und fängt an, zu predigen. "Tue Deinen Mund auf für die Stummen", ruft er - ein Zitat einer Predigt aus dem November 1938. Olaf Kappelt, der AfD-Sympathisant, schüttelt mit dem Kopf. "Komm runter, komm runter", ruft er dem Jungen zu. Nein, diskutiert haben sie hier heute wirklich nicht miteinander.