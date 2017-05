Mehr als 100.000 Besucher erwartet - So kommen Skeptiker und Neugierige durch den Kirchentag

23.05.17 | 07:27 Uhr

Endlich wieder Kirchentag! - sagen die einen. Die anderen verdrehen die Augen. In einer Stadt wie Berlin den 36. Evangelischen Kirchentag zu veranstalten, ist eine Herausforderung für alle Seiten. Doch es gibt gute Wege sie zu meistern. Von Tina Friedrich

Berlin tritt am Mittwoch in einen Ausnahmezustand. Oder zumindest die Menschen, die sich seit dem letzten Evangelischen Kirchentag in Stuttgart 2015 auf diese Woche vorbereitet haben: Sie treffen Menschen wieder, die sie lange nicht gesehen haben. Sie legen Sonderschichten als Ärzte, Helfer und Freiwillige ein. Sie sind als Polizisten im Einsatz für die Sicherheit der tausenden Besucher. Es ist das größte Treffen der Evangelischen in Deutschland.

Highlight für alle: Barack Obama

Die Programm-Highlights des 36. Deutschen Evangelischen Kirchentags (dafür steht die Abkürzung DEKT) sind bekannt - besonders das eine, das auch Menschen, die mit Religion nichts am Hut haben, interessiert: Der ehemalige US-Präsident Barack Obama wird am Brandenburger Tor mit Angela Merkel darüber sprechen, wie sich "engagiert Demokratie gestalten" lässt, so lautet zumindest der Titel des Hauptvortrags. Doch beide Politiker stammen aus protestantischen Familien, und es darf erwartet werden, dass auch diese Gemeinsamkeit zur Sprache kommt. Wenige Monate vor der Bundestagswahl ist der Kirchentag diesmal besonders politisch. Viele Bundestagsabgeordnete kommen zu Bibelarbeiten (täglich ab 9 Uhr), die Zukunft des Zusammenlebens unserer Gesellschaft wird mehrfach diskutiert und Bundesinnenminister Thomas de Maizière sitzt auf insgesamt sieben Podien, von denen einige parallel stattfinden. Für die größte Aufmerksamkeit sorgte allerdings, dass der Kirchentag Annette Schultner vom Bundesverband Christen in der AfD eingeladen hat. Sie wird - parallel zum Auftritt von Barack Obama - mit dem Berliner Bischof Markus Dröge und der Publizistin Liane Bednarz über Christen in der AfD sprechen.



Orte des Evangelischen Kirchentags

So verteilt sich der Kirchentag in Berlin....

und so in Potsdam.



Abend der Begegnung und Eröffnungsgottesdienste

Sicherheitszone rund um die Straße des 17. Juni in Berlin für Barack Obama und Angela Merkel.



Ein Großteil der Veranstaltungen findet auf dem Messegelände unter dem Funkturm statt

Festgelände auf den Elbwiesen in Wittenberg

So sieht die Verteilung im Details aus. Play Pause Fullscreen













Fünf Wege in die Kirchentagsblase

Bei aller Abwechslung im Programm - viele, weniger glaubensaffine Berliner werden den Kirchentag wohl auch ein wenig anstrengend finden. Bis zu 100.000 Besucher an manchen Tagen, überlaufene U-Bahnen, und schon wieder ist die Straße des 17. Juni gesperrt. Es gibt Wege, die politischen Schwerpunkte mitzunehmen, ohne sich allzu sehr auf den Kirchentag einzulassen - es gibt allerdings auch vergnügliche und spannende Wege hinein in diese Blase, die sich vier Tage lang über Berlin legen wird.

1) Wenn Sie nicht verstehen, warum Menschen für eine Kirchenveranstaltung quer durch Deutschland reisen: Gehen Sie zum Abend der Begegnung. Sie werden viele leuchtende Augen sehen von Menschen, die sich auf dieses Treffen seit Monaten gefreut haben, Jugendliche, die sich nach langer Zeit wiedersehen, weil sie sich eben immer nur beim Kirchentag treffen. Setzen Sie sich dazu und machen Sie bei einer der Inseln der Begegnung mit. Spüren Sie die Gänsehaut, wenn tausende Stimmen beim Kerzenmeer am ersten Abend zu singen ansetzen. 2) Wenn Sie Ihre letzte Predigt in "Das Leben des Brian" gehört haben und die Bibel nur aus Schubladen in Hotelzimmern kennen: Gehen Sie zum Predigt Slam mit Holger Pyka. Der Pfarrer aus Wuppertal hat dieses kreative Sprachformat ins Leben gerufen. Sie können mitmachen oder einfach nur zuhören, und lernen, dass nicht alles, wo Predigt draufsteht, auch hochreligiös sein muss. Erfahren Sie Ihre eigene Kreativität in ganz neuem Kontext.

Die rbb-Reporter sind während des gesamten Kirchentags in der Stadt unterwegs, berichten von den wichtigsten Veranstaltungen mit Fotos, Videos und ganz persönlichen Eindrücken. Ergänzt wird der Live-Blog mit dem Spannendsten aus den sozialen Netzwerken.

Wer bezahlt den Kirchentag? Wieso ist eine kirchliche Veranstaltung so politisch? Und wer hat all die Papphocker gefaltet, auf denen die Besucher sitzen?



Der Rundumblick als Leitmotiv: Täglich begleiten und beobachten Videoreporter den Kirchentag mobil und bilden die Berliner Perspektive genauso ab wie die logistische Herausforderung, Menschenmassen in der Stadt von einem Ort zum anderen zu bringen - 360 Grad Berlin.



Auf Facebook ist rbb|24 immer wieder live dabei: beim Abend der Begegnung, bei der Diskussion zwischen Angela Merkel und Barack Obama oder wenn tausende Fußballfans am Samstag zum Pokalfinale anreisen.

3) Wenn Sie prinzipiell nur zu Electro tanzen und selbst bei Weihnachtsliedern das Radio ausschalten: Besuchen Sie das Konzert der Wise Guys. Es gehört zum festen Bestandteil des Kirchentags, auch wenn keiner so genau weiß, wie diese Tradition zustanden gekommen ist. Das ist auch egal - wer sich mit dem Kirchentag auskennt, ist dabei. Fachsimpeln garantiert! 4) Wenn Sie finden, dass Kirche und Politik in einem säkularen Staat aus guten Grund getrennt sind: Gehen Sie zu einem der Planspiele zu den Themen Integration (Donnerstag), Rechtspopulismus (Freitag) und Asylpolitik (Samstag). Christopher Haarbeck und Annegret Schneider von Planpolitik Berlin leiten drei Mal täglich eine Sondersitzung einer fiktiven Christus-Gemeinde. 5) Wenn Sie denken, dass die Evangelische Kirche nichts vom Internet versteht: Gehen Sie in die Messehallen zum Markt der Möglichkeiten und finden Sie heraus, was sich hinter der Internetmission verbirgt. Besuchen Sie das Podium #guckstduhier am Donnerstagnachmittag, bei dem unter anderem Konstantin von Notz über "unendliche Freiheit, gesteigerte Angst" diskutieren wird, begleitet von einer Twitterwall. Oder verfolgen Sie den Live-Blog von rbb|24, der den Kirchentag online im Blick behält.

Fünf Wege um die Kirchentagsblase herum

Aber Berlin wäre nicht Berlin, wenn nicht viele Skeptiker blieben. Deshalb gibt es natürlich auch Tipps, dem Kirchentag und seinen Besuchern aus dem Weg zu gehen - und trotzdem Barack Obama nicht zu verpassen.



1) Wenn Sie Obama hören wollen, ohne mit dem Kirchentag in Berührung zu kommen: Die Diskussion ist umsonst und draußen, Sie können ihr also am Donnerstag ohne weitere Vorbereitung beiwohnen. Versuchen Sie aber besser nicht, sich bis zum Brandenburger Tor vorzukämpfen. Die besseren Bilder sehen Sie ohnehin auf den Leinwänden weiter hinten. Sie können alles natürlich auch bequem in Ihrem Lieblingscafe verfolgen: Die Diskussion wird in der ARD übertragen, im Livestream bei rbb24.de/kirchentag und per Facebook Live ebenfalls über rbb|24. 2) Wenn Sie durch Berlin-Mitte müssen, aber sich nicht durch Massen schieben wollen: Gehen Sie antizyklisch vor. Jeden Tag beginnen mehrere Hauptvorträge um 11 Uhr, die normalerweise bis 12:30 Uhr dauern. Meiden Sie also nach Möglichkeit das Stadtzentrum zwischen 10 und 11 Uhr, sowie zwischen 12 und 13 Uhr. Verzichten Sie in diesen vier Tagen auf das Auto, nehmen Sie besser das Fahrrad.

Zwei Jahre Planung - Die unfassbare Logistik hinter dem Kirchentag Der Kirchentag ist eine logistische Meisterleistung. Tausende Helfer, hunderte Veranstaltungen, Bühnenaufbauten, Transfers, Sicherheit: Über zwei Jahre liefen die Vorbereitungen, die Hürden waren zum Teil enorm.

3) Wenn Sie Musik mögen, aber keine Kirchenchöre: Besuchen Sie Konzerte in Teilen Berlins, die möglichst weit vom Kirchentagsgelände entfernt sind. Geeignet wären zum Beispiel Wedding oder Neukölln, am besten gleich außerhalb des S-Bahnrings. Dass Sie rund um das Brandenburger Tor oder in Richtung Kreuzberg Gesangsgruppen in der U-Bahn begegnen, ist dagegen sehr wahrscheinlich. Meiden Sie öffentliche Verkehrsmittel unmittelbar nach dem Abendsegen mit Kerzenmeer (Mittwoch, 22:30 Uhr). Danach kommt es am wahrscheinlichsten zu Spontangesängen. 4) Wenn Ihre Timeline von Tweets zum Kirchentag geflutet wird: Der Kirchentag und seine Besucher sind sehr aktiv in den sozialen Netzwerken - kein Wunder, wenn so viele Jugendliche anreisen. Wenn es zu viel wird, schalten Sie #DEKT17, #Kirchentag und #KT17 stumm. Unter diesen Hashtags werden die allermeisten Menschen ihre Eindrücke aus Berlin und Wittenberg schildern. 5) Wenn Sie für den Kirchentag nach Berlin gekommen sind, aber eine Pause brauchen: Nutzen Sie das Kirchentagsticket als BVG-Fahrschein und fahren Sie ins Märkische Viertel, in den Britzer Garten, in eine der Kneipen im Wedding. Beobachten Sie gewiefte Händler in den Flohmarkthallen der Arena und mieten Sie ein Tretboot im Treptower Park. Besuchen Sie den Hauptmann von Köpenick und trinken Sie ein Bier im Cafe am Neuen See. Vermutlich werden Sie niemandem mit orangefarbenem Schal begegnen. (Nach diesem Artikel allerdings möglicherweise schon. Entschuldigung.)