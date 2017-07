Helmut Krüger Potsdam Samstag, 15.04.2017 | 09:30 Uhr

Ich werde mir die Ausstellung in den nächsten Tagen noch Ostern gewiss ansehen und hoffe, dass wie in den jetzt veröffentlichten Luther-Biografien und Büchern zu Luther - auch seitens der EKD - nichts ausgespart bleibt. Die Kontroverse um die Umgestaltung des Luther-Denkmals vor der (Berliner) Marienkirche ist jedenfalls eine sinnvolle Kontroverse, soweit sie nicht zu Verhärtungen und Lagerbildungen führt, sondern Aufschlüsse befördert.



Ein Spiegel kann im Sinne der Selbstwahrnehmung dienen und auch zur eitlen Selbstbespiegelung. Dasst sich lässt sich nicht über eine wissenschaftliche Analyse klären, sondern nur über die eigene Empfindung dazu und darüber, sie dann auch mitzuteilen.



Ja, Luther war in unserem heutigen Verständnis ein "großartiger Geist" und er war in seinem Verhalten antisemitisch. Kant war in unserem heutigen Verständnis ein "großartiger Geist" und er war in seinem Verhalten von Vorurteilen geradezu besessen gegenüber Menschen dunkler Hautfarbe.