Obama und Merkel versetzen Berlin in Ausnahmezustand

Am Mittwoch um 17.30 wird Barack Obama in Berlin landen.

Scharfschützen auf den Dächern, Absuchen von Gullys, Sprengstoffhunde und 2.000 Polizisten im Einsatz – das unter anderem ist das Aufgebot der Sicherheitskräfte beim Kirchentag am Donnerstag um 11 Uhr. Das alles, weil Barack Obama und Angela Merkel dieser Stunde in Berlin aufeinandertreffen.

Wer sich an diese Regel hält und den Sicherheitscheck besteht, kann einfach zur Diskussion der beiden politischen Schwergewichte kommen. Sitzplätze wird es dort allerdings keine geben – die waren bereits nach zwei Minuten ausgebucht.

Die Sicherheitsvorkehrungen bei diesem Kirchentag sind ohnehin deutlich schärfer als bei früheren Kirchentagen. Und noch einmal mehr Sicherheit soll es eben bei der Diskussion Obama-Merkel geben. So sollen auch die Taschen von 80.000 Interessierten, mit denen die Organisatoren rechnen, durchsucht werden. Rucksäcke sind wie bei der Fanmeile verboten.

Moderiert wird die Diskussion von Kirchentagspräsidentin Christina Aus der Au und dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm. Er hatte den US-Präsidenten nach Berlin geholt, indem er ihm im vergangenen Sommer einen Brief geschrieben hatte. Darin habe Bedford-Strohm deutlich gemacht, welchen Stellenwert die Feiern zum 500. Reformationsjubiläum in Europa haben werden.

Bedford-Strohm hatte den damaligen Präsidenten ursprünglich nach Wittenberg eingeladen. Nun wird er stattdessen nach Berlin kommen. Die letzte Entscheidung sei nach Obamas Amtsübergabe getroffen worden.