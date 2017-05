Innovative christliche Angebote in Berlin - Mitbringabendbrot, Fundamentalkritik und Tiergottesdienst

26.05.17 | 06:11 Uhr

Gottesdienste, Kirchenkonzerte oder Jugendgruppen - dass es zahlreiche Angebote jenseits klassischer kirchlicher Veranstaltungen gibt, zeigen nicht nur ungewöhnliche Angebote beim Kirchentag. Auch Berliner Gemeinden versuchen, neue Wege zu gehen. Von Annette Bräunlein



Auf dem Programm des Evangelischen Kirchentags in Berlin stehen auch Veranstaltungen wie etwa Kabarett über Gott und die Welt, Planspiele zum Thema Klimawandel oder die Trendsportart Jugger - Dinge, die für manchen im Zusammenhang mit Kirche vielleicht eher ungewöhnlich sind. Doch auch außerhalb des Kirchentags gibt es in Berlin - wo viele Menschen eher nichts mit dem christlichen Glauben am Hut haben - Angebote, die neue Möglichkeiten eröffnen wollen, damit in Kontakt zu kommen. Wir haben fünf zusammengestellt:

1. Offenes Mitbring-Abendbrot "Brot & Butter"

Jeden Mittwochabend kann man bei "FreiRaum" in Prenzlauer Berg gemeinsam mit anderen zu Abend essen. Wie der Name schon sagt: "Wir stellen Brot und Butter zur Verfügung", erklärt Daniel Hufeisen, Leiter von "FreiRaum", eines Projekts des Gemeinschaftswerks Berlin-Brandenburg, das der evangelischen Landeskirche angehört. Den Belag für die Butterbrote und z.B. Salate und Gemüse bringen die Gäste mit. Kommen kann jeder - egal, woher man kommt und ob man einer Religion angehört. "Man kann hier mit Menschen ins Gespräch kommen, denen man sonst im eigenen Alltag nicht begegnen würde", sagt Hufeisen.

Brot und Butter werden gestellt, die Teilnehmer des "Mitbringabendbrotes" bringen den Belag mit

Eine kurze Vorstellungsrunde soll Anknüpfungspunkte für Gespräche schaffen: Neben dem Namen kann man drei Stichworte nennen, die einen gerade beschäftigen. "Da fallen zum Beispiel Dinge wie 'Sonnencreme', aber auch 'Jobsuche' oder 'Angst'. Man kann bestimmen, wie viel man von sich erzählen will." Nach dem Beruf und auch dem Bezug zum Glauben werde bewusst nicht gefragt, erklärt Hufeisen. Im Schnitt 15 Personen versammeln sich mittwochs um den Tisch: "Christen, Muslime, und viele Nichtreligiöse", so Hufeisen.

Es gebe viele positive Rückmeldungen, meint Hufeisen. "Viele sagen, dass sie sich in der Atmosphäre einfach wohlfühlen, dass jeder so ernst genommen wird, wie er ist. Eine junge Frau hat mal gesagt, für sie sei es sehr wohltuend, dass Menschen sich hier wirklich füreinander interessieren." Durch die Begegnungen passierten auch Veränderungen, berichtet Hufeisen: Zum Beispiel kommen auch viele Geflüchtete zu "Brot und Butter". Durch den Kontakt mit ihnen habe etwa ein Gast seine Vorurteile gegenüber Muslimen revidiert und bezeichnet sie heute als Freunde. Ein Mal im Monat findet nach dem Abendbrot ein Friedensgebet statt. Von den rund 15 Abendbrotgästen blieben meist so etwa zehn, sagt Hufeisen. "Es ist zwar durch die Gebetstexte klar christlich, aber es kann jeder teilnehmen, unabhängig vom eigenen Glauben. Es sind meistens zum Beispiel auch Atheisten und Moslems dabei." Neben dem Mitbring-Abendbrot und dem Friedensgebet gibt es bei "FreiRaum" etwa Veranstaltungen, bei denen Menschen ihre eigene Kultur oder Heimatregion vorstellen, oder Angebote wie Spieleabende und Ausflüge. Und es ist viel Raum für eigenes Engagement: Das meiste wird von Ehrenamtlern organisiert.

Das Kreuzbergprojekt lädt auch zum gemeinsamen Grillen auf dem Tempelhofer Feld ein

2. Kreuzbergprojekt

Wer statt eines belegten Brotes lieber ein warmes Abendessen in Gemeinschaft möchte, ist beim Kreuzbergprojekt richtig. Die evangelisch-freikirchliche Gemeinde liegt in Neukölln in der Nähe des Hermannplatzes und bezeichnet sich als "Kirche im Kiez". An einem Samstag im Monat gibt es dort das "Kiezkochen". "Wir möchten Leute, die neu in Berlin sind, zusammenbringen mit Alteingesessenen", erklärt Fridtjof Leemhuis, Gründer der Gemeinde und einer der beiden Pastoren. Der Bezug zum Glauben spiele keine Rolle.



Zwischen 15 und 20 Menschen kommen im Schnitt. Da das Kreuzbergprojekt im Sharehaus Refugio - einem Wohnprojekt unter anderem für Geflüchtete - angesiedelt ist, sind meist auch Bewohner des Hauses dabei. "Da sitzt zum Beispiel ein 70-jähriger Türke, der schon lange einen Laden in der Nachbarschaft betreibt, neben spanischen oder italienischen Expats, die für sechs Monate in Berlin sind, und einem Deutschen, der seit einigen Jahren in Berlin lebt.



Fridtjof Leemhuis organisiert das Kiezkochen

Wer möchte, kann schon vor 18 Uhr kommen und beim Kochen mithelfen. Es gehe allerdings nicht nur ums Kochen und Essen, sagt Leemhuis. "Wir werben nicht dezidiert für den christlichen Glauben. Es wird zum Beispiel auch nicht gebetet vor dem Essen. Aber es ergeben sich aus den Begegnungen Kontakte und auch Freundschaften. Und so entsteht auch immer wieder Interesse, zum Beispiel mal mitzukommen in unsere Gottesdienste. Aber für uns ist es für das ganzheitliche Leben des Glaubens neben liturgischen Abläufen wichtig, z.B. auch unsere Nachbarschaft kennenzulernen."

Auch die Gottesdienste am späten Sonntagnachmittag sind anders, als man das konventionellerweise kennt: Kaffee und Kuchen gibt es nicht nur vorher, auch während des Gottesdienstes kann man sich nachholen. Überhaupt spiele das gemeinschaftliche Essen eine wichtige Rolle in der Gemeinde, so Leemhuis: Im Sommer wird jeden Montagabend auf dem Tempelhofer Feld gegrillt. Jeder kann kommen und sich was für den Rost mitbringen.



Nächster Termin Kiezkochen: 17.6.2017, 18 Uhr

3. Alpha-Kurs

Einen Kurs, der die Möglichkeit bietet, den christlichen Glauben in entspannter Atmosphäre zu entdecken und alles zu äußern, was einem dazu auf dem Herzen liegt, gibt es beispielsweise in der evangelisch-freikirchlichen Lukas-Gemeinde in Schöneberg. Das Konzept der Alpha-Kurse kommt ursprünglich aus England, inzwischen werden weltweit Kurse angeboten, auch in zahlreichen Gemeinden in Berlin. "Es geht darum, einen Raum zu schaffen, über Fragen und die Bedeutung des Lebens nachzudenken und dabei die Perspektive Gottes mitzudenken", sagt Rüdiger Sumann, einer der Pastoren der Lukas-Gemeinde.



Die Lukas-Gemeinde in Schöneberg

Es gibt keinerlei Voraussetzungen, kommen kann jeder. "Die Teilnehmer sind bunt gemischt", berichtet Sumann. Darunter seien etwa Menschen, die den Bezug zum christlichen Glauben verloren haben und merkten, dass ihnen etwas fehle, Atheisten und Muslime. Der Kurs sei eine grobe Einführung zu Themen wie der Person Jesu, Gebet, Gemeinde. "Dabei kann man alles fragen, alles sagen und natürlich auch Fundamentalkritik üben", betont Sumann. "Jede Meinung ist gleichwertig. Aber wir haben auch unsere Überzeugung und äußern sie."



4. Serve the City Berlin

Sich völlig unverbindlich tageweise für soziale Belange in Berlin engagieren und dabei die Möglichkeit haben, etwas über den christlichen Glauben zu erfahren – das kann man bei "Serve the City Berlin". Jede Woche gibt es mindestens einen Aktionstag, bei dem man mithelfen kann. "Wenn etwas verpflichtend ist für eine längere Zeit, wirkt das oft abschreckend auf Leute", erklärt Christine Thumm, die vor fast sechs Jahren den Berliner Ableger der international tätigen Initiative gegründet hat. "Aber trotz der Unverbindlichkeit gibt es viele Menschen, die immer wieder mithelfen."



Verteilen von Sandwiches und Getränken an Obdachlose bei einem Aktionstag von "Serve the City"

Durchschnittlich kämen 20 bis 30 Freiwillige zu einem Aktionstag – etwa Christen, Muslime oder Atheisten aus verschiedenen Nationen. Sie verteilen dann beispielsweise Sandwiches an Obdachlose, machen Gartenarbeit im Seniorenheim oder helfen bei einem Kinderfest mit. "Ganz wichtig ist es, dass das Engagement Spaß macht", sagt Thumm. "Aber viele kommen auch, um Kontakte zu knüpfen und aus dem Bedürfnis heraus, etwas Gutes zu tun." Nach den Aktionstagen höre sie oft von Freiwilligen, dass ihnen der Einsatz auch selbst gut getan hat, so Thumm. Es gehe darum, "der Stadt Berlin auf praktische und innovative Weise zu dienen." Der christliche Glaube werde allerdings nur Thema, wenn jemand danach frage.



5. (Plüsch)Tiergottesdienst bei den Herz-Jesu-Priestern

Hamster, Hunde, Teddybären oder Plüschtiger: "Bei unserem Plüsch- und Haustiergottesdienst sind (fast) alle Tierarten herzlich willkommen", steht auf der Webseite der Herz-Jesu-Priester Berlin. Und natürlich auch ihre Halter:



Der Plüschtiergottesdienst der Herz-Jesu-Priester in Berlin

Kinder sowie deren Eltern und Großeltern. Die internationale katholische Ordensgemeinschaft, die in Prenzlauer Berg ihre Berliner Niederlassung hat, richte sich explizit an Menschen, die der Kirche nicht nahe stehen, sagt Pater Markus, der im Berliner Kloster lebt.

"Wir versuchen, die Sprache der Menschen zu sprechen und Veranstaltungen jenseits des klassischen Angebots zu schaffen, eine andere Form von Kirche leben." Neben dem Tiergottesdienst sind das etwa Dinge wie ein Single-Gottesdienst zum Valentinstag, Kneipengespräche "Über Gott bei Gagarin" oder Hip-Hop-Konzerte mit rappenden Priestern. "Für viele ist es dabei das erste Mal, dass sie eine Kirche betreten."