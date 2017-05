Audio: Inforadio | 24.05.2017 | Ulrike Bieritz

Fünftägiges Großereignis - Evangelischer Kirchentag beginnt in Berlin

24.05.17 | 07:16 Uhr

Mit gleich drei Gottesdiensten - vor dem Reichstag, vor dem Brandenburger Tor und auf dem Gendarmenmarkt - startet am Abend in Berlin der Evangelische Kirchentag. Allein bei der Eröffnung werden 250.000 Besucher erwartet.

Mit mehreren Gottesdiensten und einem Abend der Begegnung beginnt am Mittwoch in Berlin der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag. Das alle zwei Jahre stattfindende Glaubensfest steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des 500-jährigen Reformationsjubiläums. Zu dem fünftägigen Ereignis unter dem Motto "Du siehst mich" erwarten die Veranstalter 140.000 Dauerteilnehmer sowie zusätzlich Zehntausende Tagesbesucher.

Rund 2.500 Veranstaltungen stehen auf dem Programm, neben Gottesdiensten auch Bibelarbeiten, Diskussionsrunden mit Politikern, Vorträge, Konzerte, Workshops und Ausstellungen. Zum Abschluss fahren am Sonntag viele Gläubige in das etwa 100 Kilometer entfernte Wittenberg, um auf den Elbwiesen einen großen Gottesdienst zu feiern.

Drei Gottesdienste und ein Straßenfest

Eröffnet wird das Treffen am Mittwochabend um 18.00 Uhr gleich mit drei Gottesdiensten: vor dem Reichstag, vor dem Brandenburger Tor - das rbb-Fernsehen überträgt live - sowie auf dem Gendarmenmarkt. Zum anschließenden Straßenfest "Abend der Begegnung", bei dem sich Gemeinden der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz sowie deutsche Regionen vorstellen, rechnen die Veranstalter mit 250.000 Teilnehmern und Neugierigen aus Berlin und Umgebung.

Audio Audio: radioBerlin 88,8 | 24.05.2017 | Anke Michel - BVG & S-Bahn verstärken Angebot

"Fanmeile" für Barack Obama am Brandenburger Tor

Am Donnerstag (11.00 Uhr) gibt es auf der Straße des 17. Juni vor dem Brandenburger Tor eine besondere "Fanmeile": Der frühere US-Präsident Barack Obama diskutiert mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über das Thema "Engagiert Demokratie gestalten". Bis zu 80.000 Zuschauer können die Debatte, die live im Fernsehen übertragen wird, vor Ort mitverfolgen. Direkt im Anschluss fliegt Merkel nach Brüssel, um beim Nato-Gipfel Obamas Nachfolger Donald Trump zu treffen.

Hintergrund Was und wie viel? - Kirchentag in Zahlen Der evangelische Kirchentag in Berlin und Wittenberg ist auch eine logistische Herausforderung.

Nach den jüngsten islamistischen Terroranschlägen, darunter am 19. Dezember an der Gedächtniskirche in Berlin, sind die Sicherheitsvorkehrungen beim Kirchentag schärfer als sonst. Bei den großen Veranstaltungen wie dem Auftritt Obamas gibt es erstmals in größerem Stil Taschenkontrollen. Zudem fährt die Polizei mobile Barrieren auf, um Anschläge mit Fahrzeugen auszuschließen. Nach dem Anschlag auf ein Konzert in Manchester am Montagabend gebe es aber "keine Anzeichen für eine besondere Terrorgefahr", sagte ein Sprecher. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte am Mittwoch im rbb-Inforadio, die Sicherheitsbehörden seien gut auf die bevorstehenden Großveranstaltungen vorbereitet. Nach dem Anschlag von Manchester sei das Sicherheitskonzept für die kommenden Tage nochmal überprüft worden. Aber man habe von vornherein die Gefahr von Anschlägen berücksichtigt; auch sei die Polizei erfahren im Umgang mit Großlagen.



Audio Inforadio | 24.05.2017 - Geisel: "Wir sollten gelassen reagieren"

Jugendliche sollen "Impulse für das ganze Leben" erhalten

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) setzt darauf, dass der Kirchentag gerade junge Menschen neu für den christlichen Glauben gewinnt. Vor allem beim Festwochenende in Wittenberg mit Zehntausenden Jugendlichen könne eine "Generation 2017" heranwachsen, sagte der Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm. "Jugendliche, die ihr ganzes Leben lang an dieses Jahr zurückdenken, sich erinnern und sagen: Wir sind damals dabei gewesen. Und wir haben damals Impulse für unser ganzes Leben erhalten."

Die Einbindung Wittenbergs in den Kirchentag war den Organisatoren deshalb wichtig, weil Martin Luther (1483-1546) hier der Überlieferung nach am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel veröffentlichte. Er gab so den Anstoß für die Reformation, die in eine Spaltung der Kirche mündete.

Viele Hände an vielen Orten

Die Vorbereitungen für den Kirchentag laufen auf Hochtouren: Vor dem Reichstag werden die letzten Bodenplatten verlegt. Am Mittwoch muss alles bereit sein.



Dann werden 100.000 Dauergäste und unzählige Tages- und Zaungäste zum Evangelischen Kirchentag in Berlin erwartet. Auf dem Platz der Republik wird einer von drei Eröffnungsgottesdiensten stattfinden.



Am Donnerstag werden Barack Obama und Angela Merkel auf der Hauptbühne am Brandenburger Tor erwartet.



Die Bühne wurde am Dienstag schon aufgebaut.

Nun schmückt ein großes weißes Kreuz den Platz vor dem Brandenburger Tor und kündigt das Mega-Event an.



Auf der Straße des 17. Juni stehen die Absperrgitter schon bereit.



Natürlich gehören auch eine Menge Toilletten zur Logistik des Kirchentags.

Auch in den Messehallen laufen die letzten Vorbereitungen. Die Freiwilligen mussten insgesamt 35.000 Papphocker falten.



Wer am Hauptbahnhof anreist, wird schon dort mit passenden Worten zum Kirchentag empfangen. | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen

















Wie komme ich an ein Ticket? Es gibt vier Möglichkeiten, Karten für den Kirchentag zu kaufen: Online über www.kirchentag.de, unter der Servicenummer 030/400339-100, per Mail an info@kirchentag.de oder an den deutschlandweiten Vorverkaufsstellen des Kirchentags. Eine Dauerkarte für fünf Tage kostet 98 Euro (ermäßigt 54 Euro), Tageskarten gibt es für 33 Euro (ermäßigt 18 Euro) und eine Abendkarte ab 16 Uhr kostet 16 Euro. Ermäßigungen gelten für alle Teilnehmer bis 25 Jahre und über 65 Jahre sowie für Menschen mit Behinderung, Studenten und Rentner.

Wo muss ich hin? Die meisten der insgesamt rund 2.100 Veranstaltunge n finden in der Berliner Innenstadt und auf dem Messegelände statt. Dazu kommen Veranstaltungen und Gottesdienste in Wittenberg. Wer das Programm immer dabeihaben möchte, lädt sich am besten die Kirchentags-App aufs Handy.

Von A nach B Zum Festwochenende gibt es einen Sonderfahrplan der Deutschen Bahn aus Berlin und den Städten der Kirchentage auf dem Weg. Alle Kirchentags-Tickets berechtigen zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs , und zwar innerhalb Berlins und bis nach Potsdam. Wer allerdings nach Wittenberg reisen will, braucht eine Fahrkarte für den Sondershuttle der Deutschen Bahn. Kirchentagsteilnehmer können außerdem bis zu zwei Stunden kostenlos Leih-Fahrräder von Nextbike nutzen.

Stulle und Wegbier? Kleine Snacks und Trinkflaschen aus Kunststoff sind beim Kirchentag erlaubt. Auf dem Messegelände wird es zudem kostengünstige Essensmöglichkeiten sowie Wasserspender geben. Unter anderem bietet ein Naturkostmarkt regionale warme und kalte Mahlzeiten an. Der Preis für ein Mittagsmenü (Hauptgericht und Vorspeise bzw. Dessert, sowie Brot und Wasser) beträgt 12 Euro, ermäßigt 8 Euro. Außerdem werden in vielen Zentren des Kirchentages Getränke und Snacks von mitwirkenden Gruppen angeboten.



Sicherheit Die Besucher müssen sich auf verstärkte Sicherheitsmaßnahmen im Innen- und Außenbereich einstellen. Erstmals auf einem Kirchentag wird es bei bestimmten Großveranstaltungen wie dem Eröffnungsgottesdienst und der Veranstaltung mit Barack Obama Taschenkontrollen geben. Die Veranstalter empfehlen, keine größeren Gepäckstücke mitzunehmen. An den Eingängen wird es aber Schließfächer zur Aufbewahrung geben.

Ich will Obama sehen... Die Diskussionsveranstaltung mit Barack Obama und Angela Merkel Himmelfahrt vormittags (25. Mai, 11 Uhr) ist umsonst und draußen. Auf das Gelände vor dem Brandenburger Tor werden etwa 80.000 Menschen gelassen. Es lohnt sich also, früh da zu sein. Wer keinen Platz mehr ergattert, kann sich den ehemaligen US-Präsidenten im ARD-Fernsehen oder bei rbb|24 bei facebook ansehen.