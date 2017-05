Insgesamt besuchten den Kirchentag in Berlin knapp eine viertel Million Menschen. Mehr als 106.000 Menschen besaßen eine Dauerkarte, 140.000 hatten Tageskarten. Zum " Abend der Begegnung" versammelten sich 200.000 Besucher an einem Ort , sagte Susanne Voss, regionale Pressesprecherin des Kirchentags, rbb|24. Für den Auftritt des Ex-US-Präsidenten Obama kamen 70.000 Menschen zusammen. In Wittenberg nahmen 120.000 Menschen teil.

Zu dem ereignisreichen Wochenende mit Kirchentag und DFB-Pokal-Endspiel zieht auch die Bundespolizei eine positive Bilanz. So teilte die Bundespolizei mit, in der Hauptstadt habe sie am Samstag vor der Herausforderung gestanden, die An- und Abreise einer Vielzahl von Bahnreisenden abzusichern. Das habe ein großes Maß an Konzentration und Fingerspitzengefühl von den Einsatzkräften gefordert.



Die Bundespolizei war bei sommerlichen Temperaturen von 7 Uhr am Samstag bis 4 Uhr am Sonntag im Einsatz. Über den Tag verteilt habe die Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof rund 500 Beamte eingesetzt, dabei sei es zu keinen größeren Zwischenfällen gekommen.