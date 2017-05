Die Besucher in die richtige Richtung lenken, Notausgänge und Tribünen sichern, Papphocker falten: Ohne die rund 5.000 ehrenamtlichen Helfer hätte der Kirchentag nicht stattfinden können. Ackern für lau und angeschnauzt werden - warum tun sie das? Von Raphael Jung

Sie sind die starken Schultern eines jeden Kirchentags: ehrenamtliche Helfer, die kleine und große Aufgaben übernehmen – von der Einlasskontrolle bis zur Verkehrslenkung. Ohne sie würde die Massenveranstaltung nicht funktionieren. Die meisten sind jung, gehen noch zur Schule, studieren oder starten gerade in den Beruf. Sie gehören Jugendverbänden an, kommen aus der Pfadfinder-Bewegung oder direkt über ihre Kirchengemeinden. Ihr Erkennungszeichen: ein grünes Halstuch, auf dem groß "Ich helfe" geschrieben steht.

Ehrenamtliche Arbeit spielt in Pascals Leben ohnehin eine große Rolle. Neben seinem Job ist er in einer Gemeinde aktiv, außerdem leitet er eine Jugendfeuerwehr. "Auf einem Kirchentag lernt man jeden Tag viele wunderbare Menschen kennen. Das schenkt Freude, macht Spaß – und wenn die Arbeit Spaß macht, vergisst man sie dabei." Fünf Tage ehrenamtlich helfen: Für Pascal ist das ein wichtiger Ausgleich zum Alltagsstress.

Auf dem Festivalgelände am Brandenburger Tor ist Pascal Bergjohann im Einsatz. Er ist aus dem 600 km entfernten Rheinhessen angereist. Der 27-jährige Elektrotechniker hat sich frei genommen, um beim Kirchentag als Helfer mit anzupacken. Jetzt steht er im Schatten des Tiergartens und sichert einen Notausgang.

Für Anika, Verena und Florian steht die soziale Dimension im Vordergrund. Alle drei sind um die 20, kommen aus Mainz und kennen sich schon lange. Sie sitzen auf den Stufen der Rollstuhlfahrertribüne. Ihr Job ist es, berechtigten Personen den Zutritt zu gewähren und aufzupassen, dass niemand auf Bäume oder Mauern klettert. Es ist später Nachmittag, ihre achtstündige Schicht hat gerade begonnen.

Es ist der dritte Kirchentag, bei dem sie als Helfer mitmachen. Warum? Weil sie nicht "Nein" sagen könnten, sagt Verena und lacht.

Die Helfer seien eine große Gemeinschaft, erzählt sie. Man lerne jeden Tag neue Leute kennen, komme ins Gespräch und tausche sich aus. "Es ist ein Mikrokosmos, der einen verschluckt und nach fünf Tagen wieder ausspuckt", sagt Florian. Körperlich sei das unglaublich anstrengend, aber der Kopf werde frei. Was einen zu Hause oder im Beruf belaste, sei sehr weit weg. Es sei ein bisschen wie Urlaub mit Freunden.

Dabei sind die Bedingungen gar nicht urlaubshaft. Wie die meisten Helfer übernachten Anika, Verena und Florian in einer Schule: auf Isomatten und Feldbetten, in einem Klassenzimmer mit mindestens zwanzig anderen. Man lerne sehr verschiedene Schnarchrhythmen kennen, und die Duschen seien auch nicht gerade prickelnd, sagt Anika. Aber man wisse von Anfang an: Darauf lass ich mich jetzt die nächsten fünf Tage ein.