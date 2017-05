Traditionell findet am Freitagabend das so genannte Anhockern statt – Hocker aufbauen als Vorbereitung für den Kirchentag. Das machen freiwillige Helfer, traditionell hauptsächlich junge Pfadfinder. Bei den Helfern am Samstag in der Messehalle 25 sind auch drei Helfer aus Kenia, die beim Kirchentag an einer Konferenz teilnehmen werden.

Wie viele Hocker sie innerhalb von zwei Stunden bereits aufgebaut haben? "Puuuuh! Maybe 1.000", sagt Georgia. Die Freiwilligenarbeit mache ihr Spaß und sei voller Überraschungen: Sie wüssten nie, wo sie gebraucht würden. Heute heiße es, Papphocker bauen, morgen könne es alles Mögliche sein. "You don’t know, what is coming", sagt sie.