Vor dem Anhalter Bahnhof in Berlin entsteht derzeit eine temporäre Gerüstkirche. Die Kirche vor dem alten Tor des Bahnhofs solle während des Kirchentages das Zentrum Jugend markieren, hieß es von den Initiatoren zum Baubeginn am Dienstag. Der Bau stehe für Rekonstruktion, Umbau und Neubau von Kirche.



Zu der Kirche aus Gerüststangen gehört den Angaben zufolge ein acht Meter hoher, begehbarer Turm. Darauf soll es ein Cafe mit Rasen und Sonnenstühlen geben. Im Kirchraum können bis zu 200 Menschen Gottesdienste feiern oder bei Workshops mitmachen.



Der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag findet vom 24. bis 28. Mai in Berlin und Wittenberg statt. Das alle zwei Jahre veranstaltete Protestantentreffen steht im Zeichen des 500. Reformationsjubiläums. Parallel zu den zentralen Veranstaltungen in Berlin werden in Mitteldeutschland sechs regionale "Kirchentage auf dem Weg" gefeiert. Zum Festgottesdienst auf den Elbwiesen im Süden der Lutherstadt Wittenberg werden für den 28. Mai mehr als 100.000 Menschen erwartet.