Interview | Soll der Staat dem Kirchentag helfen? - "Religion hat immer auch eine öffentliche Dimension"

23.05.17 | 15:53 Uhr

Viele öffentliche Diskussionen kommen nicht ohne die Religion aus - und umgekehrt, sagt Torsten Meireis, Theologe an der Humboldt-Universität. Deshalb sei es auch gerechtfertigt, dass der Staat den Kirchentag finanziell unterstützt und dort Politiker auftreten.

rbb|24: Herr Meireis, Sie sind Professor an der Theologischen Fakultät der Berliner Humboldt-Universität. Welche Bedeutung hat der Kirchentag für Theologen?

Torsten Meireis: Eine große! Der Kirchentag ist eine der Veranstaltungen, in der sich Kirche im weiteren Sinn trifft und in besonderer Weise in die Öffentlichkeit ausstrahlt: Da sind Menschen, die Kirchenmitglieder sind, die sich als Kirchenglieder verstehen oder die Interesse an der evangelischen Kirche haben. Wir als Vertreter der theologischen Wissenschaft haben hier den Auftrag öffentlicher, (selbst-)kritischer Reflexion der Kirche, der Theologie, aber eben auch der politischen Entwicklungen in unserem Gemeinwesen, weil christliche Orientierung ja nicht an der Kirchentür endet. Deshalb gibt es von unserer Seite ein umfangreiches Programm zum Kirchentag mit Podiumsdiskussionen zu politischen, historischen und Bildungsthemen, es gibt Darbietungen zu biblischen Figuren wie Mose oder Hiob und historischen Gestalten wie Schleiermacher oder Bonhoeffer, es gibt Ausstellungen und Workshops zu aktuellen Lehr- und Forschungsprojekten oder Führungen mit dem Smartphone auf den Spuren der Reformation durch Berlin.

zur Person Torsten Meireis wurde 1964 in Wiesbaden geboren. Er studierte Theologie in Frankfurt, München und Heidelberg und ist heute Professor für Systematische Theologie an der Humboldt-Universität zu Berlin mit dem Schwerpunkt Ethik und Hermeneutik. Meireis ist Direktor des "Berlin Institute for Public Theology", das derzeit in Berlin aufgebaut wird und sich mit dem Verhältnis von Theologie und Öffentlichkeit beschäftigt.



Wollen Sie hauptsächlich andere Christen erreichen oder auch Anders- oder Nichtgläubige?

Zum Kirchentag kommen in erster Linie evangelische Christinnen und Christen und jene anderer Konfessionen. Ich gehe aber davon aus, dass es auch Menschen der allgemeinen Öffentlichkeit gibt, die sich dafür interessieren, was wir so machen. Es gibt Veranstaltungen wie die Diskussion zwischen Obama und Merkel, Debatten über die Rolle der Theologien unterschiedlicher Religionen an der Universität oder das Verhältnis von Kirche und AfD, die auch von Interesse sein können, wenn man sich dem Christentum nicht zugehörig fühlt.

Bei den letzten Kirchentagen kamen nur sehr wenige nicht-christliche Teilnehmer. Auch deshalb gab es im Vorhinein Kritik daran, dass der Berliner Senat mit 8,4 Millionen sehr viel Steuergeld in diese Veranstaltung investiert. Finden Sie das gerechtfertigt?

Für den Senat wird bei dieser Förderung sicherlich eine Rolle spielen, dass es sich um ein Mega-Event handelt, das wirtschaftlich interessant ist. Aber auch aus theologischer Perspektive halte ich es für gerechtfertigt, dass der Staat Veranstaltungen öffentlicher religiöser Auseinandersetzung und kritischer Selbstverständigung wie den Kirchentag fördert. Der deutsche Staat ist in seinem Selbstverständnis, was Religion angeht, neutral, aber förderlich. Er unterstützt Religionen, um die Religionsfreiheit zu ermöglichen und insofern sie sich für das Gemeinwesen engagieren. Von daher finde ich eine solche Investition plausibel. Natürlich darf hier nicht eine Religion bevorzugt werden, man sollte bei Veranstaltungen anderer Religionen ähnlich entscheiden.

Gibt es denn eine solche gerechte Verteilung der staatlichen Gunst auf alle Religionen und Glaubensgemeinschaften?

An der aktuellen Debatte über die Einführung islamischen Religionsunterrichts an den Schulen und islamischer Theologie an der Universität in Berlin und anderswo kann man sehen, dass es ein öffentliches und so auch staatliches Interesse gibt, andere Religionen zu fördern. Kriterien sind dabei die Religionsfreiheit und Gemeinwesenförderlichkeit. Dass bei uns das Christentum momentan als lange etablierte Religion umfangreichere Förderung genießt, hat mit der Geschichte zu tun, ist aber nicht zwingend - auch der Islam gehört heute zu Deutschland wie das Judentum und andere Religionen. Zudem ist die Etablierung in einer Gesellschaft ein Prozess, der Zeit braucht. Aber es gibt quer durch die Religionen viele Menschen, die an demokratischen Strukturen und einer demokratischen Religionspolitik interessiert sind.

Wie politisch sollten denn umgekehrt die christlichen Kirchen sein?

Die Kirche ist natürlich keine politische Partei und sollte es auch nicht zu werden versuchen. Sie ist nach ihrer sichtbaren Seite aber durchaus eine zivilgesellschaftliche Organisation. Und so kann man nicht theologisch argumentieren, ohne automatisch politische Wirkung zu entfalten - und auch, wer etwa zur Flüchtlingspolitik als Christin oder Christ schweigt, handelt politisch. Diese Wirkung muss die Theologie bewusst reflektieren und das tut sie auch. In Berlin gründen wir gerade das "Berlin Institute for Public Theology", in dem es genau um diese Reflexion geht, die auf die religiöse Dimension öffentlichen Debatten und die öffentliche Dimension religiöser Debatten zielt. Es gibt beides und beides muss man kritisch betrachten.

Schaut man in das Programm des diesjährigen Kirchentags, bekommt man manchmal den Eindruck, ziemlich viel Wahlkampf zu sehen. Warum sprechen hier Obama, Merkel und die AfD, warum kommen Minister und Bundestagsabgeordnete, um Bibelstellen auszulegen?

Diese Politikerauftritte auf dem Kirchentag haben ja schon eine längere Tradition. Ich finde das auch nicht unplausibel, da Religion immer auch eine öffentliche Dimension hat. Und öffentliche Debatten haben eben oft auch religiöse Dimensionen, ob man das gut findet oder nicht: Friedensfragen, die Umweltbewegung, aber auch in der Flüchtlingspolitik gibt es die öffentlich diskutierte Frage nach der Bedeutung der Nächstenliebe. Da ist es sehr sinnvoll, dass Christinnen und Christen, die in der Politik agieren, sich an den Diskussionen beteiligen und nach ihrer Perspektive befragt werden können. Dass für sie damit immer auch ein Zusatznutzen verbunden ist, lässt sich nicht verhindern. Ich halte das aber auch nicht für problematisch, da das Publikum des Kirchentags ein kritisches ist, das diese Dimension einschätzen kann. Überdies tauchen dann auch mal Fragen auf, die nicht in Wahlkampf-Rhetorik abgehandelt werden können.

Auftritte wie jener von Merkel mit Obama haben aber auch eine Außenwirkung auf Menschen, die nicht am Kirchentag teilnehmen. Hätte man da nicht etwas sensibler sein müssen?

Ich würde es umgekehrt eher für schwierig halten, wenn eine Religion sich zurückzieht und eine solche Öffentlichkeit scheut. Dann können Außenstehende nämlich gar nicht beurteilen, wie Akteure dieser Religion über Menschen wie Obama und Merkel denken - oder welche Rolle Religion eigentlich für Obama und Merkel spielt. Es ist doch gut, wenn Leute, die daran interessiert sind, auf dem Kirchentag auftreten können: Es zeigt, dass Religion im öffentlichen Leben eine Rolle spielt und erlaubt die kritische Reflexion. Diese öffentliche Dimension darf natürlich nicht zu einer Hegemonie führen, also dazu, dass eine Gruppe alles dominiert oder Kritik nicht möglich ist. Aber das ist gerade auf dem Kirchentag meiner Erfahrung nach überhaupt nicht der Fall. Und dass man auch kniffligen Themen nicht ausweicht, zeigt ja etwa die Diskussion, die Bischof Dröge mit Frau Schultner von der AfD führt. Außerdem kann man auch auf die Mündigkeit des Kirchentagsbesuchers vertrauen. Und auch hier gilt natürlich: Politikerinnen und Politiker sollten genauso auch bei Veranstaltungen anderer Glaubensgemeinschaften auftreten.

Das Interview mit Torsten Meireis führte Friederike Schröter, rbb|24