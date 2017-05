Audio: Inforadio | 27.05.2017 | Interview mit Ellen Ueberschär

Protestantentreffen und DFB-Pokal-Finale in Berlin - Fußballfans lösen Kirchentagsbesucher ab

27.05.17 | 13:37 Uhr

Das Kirchentagsprogramm in Berlin neigt sich dem Ende zu - der große Abschluss ist in Wittenberg. Das Straßenbild der Hauptstadt wird immer mehr von Fans geprägt, die zum Spiel zwischen Dortmund und Frankfurt anreisen. In der Gedächtniskirche begegnen sich beide Sphären.



Am letzten Programmtag des 36. Deutschen Evangelischen Kirchentags haben nochmals zehntausende Menschen an den diversen Veranstaltungen teilgenommen. Es gab Bibelarbeiten, Workshops, Diskussionsrunden und Vorträge. So diskutierte etwa Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Susan Neiman, Direktorin Einstein Forums in Potsdam. Thema: "Das verantwortliche Handeln". Bei anderen Programmpunkten traten beispielsweise der SPD-Vorsitzende Martin Schulz, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) oder Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) auf.

In Berlin geht der Kirchentag am Samstag zuende. Arbeiter begannen bereits damit, Bühnen abzubauen, etwa vor dem Reichstag. Das große Finale ist im Jahr des 500. Reformationsjubiläums für Sonntagmittag in Wittenberg geplant - dem Ort, wo Martin Luther der Überlieferung nach vor 500 Jahren seine 95 Thesen veröffentlichte und so die Reformation auslöste.



DFB-Pokalfinale am Abend im Olympiastadion

Zusätzlich zum Kirchentag sind am Samstag zehntausende Fußball-Fans in der Stadt unterwegs. Um 20:00 Uhr ist Anstoß beim DFB-Pokal Finale im Olympiastadion. Die Spiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt ist bereits lange ausverkauft. Die Polizei rechnet allerdings damit, dass viele Fans nach Berlin kommen, die keine Eintrittskarte haben. Nach dem Anschlag von Manchester gelten erhöhte Sicherheits-Vorkehrungen. Die Polizei sieht sich aber gut aufgestellt. Vor dem Spiel feierten Vertreter der Kirchen und beider Vereine einen ökumenischen Gottesdienst. Die Veranstaltung in der Gedächtniskirche, die am Rande des Kirchentags stattfand, stand unter dem Motto "Hass gehört nicht ins Stadion". Unter anderem wurde zu einem fairen Umgang aufgerufen - im Fußball wie im Leben insgesamt. Am Breitscheidplatz vor der Gedächtniskirche gab es ein Fanfest für die Dortmunder, zentrale Anlaufstelle für Frankfurter Fans war der Alexanderplatz.

Steinmeier: grassierender Verlust von Vernunft

Bundespräsident Steinmeier sagte bei der Diskussion am Vormittag, die Bezeichnung "Zeitalter des Postfaktischen" sei für ihn "immer eine Nummer zu groß". Doch es gebe einen grassierenden Verlust von Vernunft in gesellschaftlichen Debatten. Er stelle eine zunehmend "aggressive Aversion gegen Fakten und gleichzeitig eine zunehmende Sehnsucht nach Sündenböcken" fest. Inzwischen werde Politik auch mit der Angst der Menschen gemacht, "statt auf ihre Hoffnung und auf ihren Gestaltungswillen zu setzen."

Die Zunahme von Häme, Hass und Härte in den sozialen Medien gehe nicht spurlos an der Gesellschaft vorbei, so der Bundespräsident. "Die Zersetzung der Vernunft ist der Anfang der Zersetzung der Demokratie." Doch er werde die Hoffnung nicht aufgeben, dass man "mit vernünftigen Themen Wahlen gewinnen" könne. Gegen alle Befürchtungen habe die Vernunft bei den vergangenen Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich gesiegt, betonte die Direktorin des Einstein Forums in Potsdam, Susan Neiman.

Zu Europa sagte Steinmeier, es sei die Antwort auf zwei Weltkriege und unzählige Bürgerkriege. Wenn er auf anderen Kontinenten unterwegs sei, werde ihm "immer gesagt, welch ein Sehnsuchtsort Europa ist". Susan Neiman bestätigte: "Von außen betrachtet, leben wir hier in einem Paradies." Die US-amerikanische Philosophin lebt seit 30 Jahren in Deutschland. Moderiert wurde die Diskussion von dem Journalisten Hans Leyendecker. Er wird der Präsident des nächsten evangelischen Kirchentags 2019 in Dortmund sein, wie am Freitag bekannt wurde.

Randale und Liebe

Der Freitag startete aufmüpfig: Militärgegner haben sich beim Kirchentag in Berlin von der Empore abgeseilt, um ein Plakat gegen Krieg herunterzuhängen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sprach gerade bei der Veranstaltung. Und auch...

...auf die Bühne stellten sich einige Kritiker. Sie werfen der Kirche vor, mit der Bundeswehr verstrickt zu sein. Andere Teilnehmer erwiderten die Störaktion mit Liedern. Schließlich beendete die Polizei die Proteste.



Bei einer anderen Veranstaltung trafen sich Ägyptens Scheich Ahmad Mohammad al-Tayyeb und Innenminister Thomas de Maizière. De Maizière erntete vom Publikum Buh-Rufe, als er das Verbot des Familiennachzugs für Flüchtlinge verteidigte.

Martin Schulz kritisierte andernorts Populismus und Donald Trumps Verhalten. Er beneide Angela Merkel nicht um die derzeitige weltpolitische Lage. Für einige jüngere Besucher ist Schulz...

...trotzdem der "Gottkanzler".

Beim Fluchtgedenken hielten Teilnehmer eine Schweigeminute für die Opfer der außereuropäischen Außengrenzen ab.

Am Anhalter Bahnhof gab es am Freitag, wie auch schon an den Tagen zuvor, Sport- und Freizeitaktivitäten. Diese Jugendlichen testen aus, wie es ist, wenn man Handicaps hat.

Viele Kirchentagsbesucher "couchsurfen" bei Berlinern, so auch Dagmar Lenz (l) und Karin Huhn (2.v.l). Sie sind aus Wuppertal angereist und übernachten und frühstücken bei Gastgeberin Gabriela Königsberg und ihrem Mann Axel Bönsch.

"God is a DJ. Dance, he says" - so oder so ähnlich läuft es bei einem Technogottesdienst am Donnerstagabend im Columbia-Theater ab. Pfarrer Roland Kühne hatte aber auch eine politische Botschaft und sprach über die Menschenrechte in China.

Die Fanmeile am Brandenburger Tor, als die Wise Guys auftreten.

Schwester Gertrud Smitmans von den Franziskanerinnen aus Münster kam mit ihren Handpuppen (Mönch und Nonne) in die Stadt.



Wieder eine politische Veranstaltung, und wieder geht es um Flüchtlinge - beim Vortrag von Kanzleramtsminister Peter Altmaier...



...wo "Campact" und deren Anhänger appellierten, Rheinmetall zu stoppen, eine Panzerfabrik in der Türkei zu bauen.

Währenddessen trafen sich am Anhalter Bahnhof am Donnerstag Jugendliche, um Sport zu machen, unter anderem "Jugger".

Fashion für modebewusste Pfarrer und Pfarrerinnen: Die schwedische Designerin Maria Sjoedin stellte ihre neue Kollektion vor.

Für Biker gab es einen "Drive-In-Gottesdienst".

Die Ankunft des früheren US-Präsidenten Barack Obama war ein Höhepunkt für viele Kirchentagsbesucher. Schon am Mittwoch war er in Berlin gelandet. Das Gelände rund um das Brandenburger Tor wurde für das Gespräch mit Angela Merkel abgeriegelt, die Sicherheitsvorkehrungen waren außerordentlich hoch.

Glücklich konnte sich schätzen, wer einen der wenigen Sitzplätze direkt vor der Bühne bekommen hat. Die waren nach zwei Minuten ausgebucht. Aber auch die Standplätze auf der Fanmeile waren beliebt - genauso wie Barack Obama es bei den Besuchern noch immer ist.

Sein Nachfolger hingegen kam weniger gut an.

Angela Merkel, Barack Obama, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Heinrich Bedford-Strohm und Kirchentagspräsidentin Christina aus der Au diskutierten unter anderem über den Umgang mit Flüchtlingen, Abrüstung und militärische Interventionen in Krisengebieten.

Manche Besucher hatten seit 06:30 Uhr vor dem Brandenburger Tor campiert, um einen guten Platz für das Gespräch zu bekommen...

...Und das, obwohl sie vielleicht am Mittwochabend noch bis spät beim Abend der Begegnung waren. Tausende hatten sich getroffen, Kerzen angezündet und gesungen.

Zuvor konnten sie mit Max Giesinger am Brandenburger Tor singen.

Gratisumarmungen boten diese Teilnehmer des Kirchentages.

Pfadfinder verkaufen Kirchentagsschals.



Regina und Manfred haben sich sogar Kirchentagsoutfits gebastelt.

Rund 70.000 Besucher kamen zu den Eröffnungsgottesdiensten in der Hauptstadt, sowohl hier vor dem Reichstag als auch...

...am Gendarmenmarkt und vor dem Brandenburger Tor.



Zu den Gästen gehörten Politiker wie Hermann Gröhe (CDU), Dietmar Woidke (SPD), Thomas de Maizière (CDU) oder Michael Müller (SPD).

Insgesamt werden während des Kirchentags 6.000 Polizisten - schwer ausgerüstet - im Einsatz sein. Zusammen mit weiterem Sicherheitspersonal sichern sie die Veranstaltungsorte.

Viele Straßen sind gesperrt - doch für diese Kirchentagsbesucher ist das ein kleineres Problem: Sie sind nach Berlin geradelt, um ein Zeichen für eine umweltfreundliche Anreise zu den Festtagen zu setzen. Die Schlussetappe ging von Potsdam nach Berlin.

Rechtzeitig zu den Eröffnungsgottesdiensten riss die Wolkendecke auf.



"Du siehst mich" symbolisiert diese Geste - sie wurde von Eckart von Hirschhausen ins Leben gerufen und soll täglich um 13:29 Uhr von mögichst vielen Besuchern gezeigt werden.

Kirchentagskritiker zogen mit großen Büsten durch die Stadt. Sie sind gegen die staatliche Finanzierung des Kirchentreffens und erinnern an Luthers antisemitische Thesen.

So sah die Bühne auf dem Platz der Republik noch am Dienstag aus.



Am Donnerstag werden Barack Obama und Angela Merkel auf der Hauptbühne am Brandenburger Tor erwartet.



Ihr Podium um 11 Uhr trägt den Titel "Engagiert Demokratie gestalten – Zuhause und und in der Welt Verantwortung übernehmen".



Ein großes weißes Kreuz kündigt das Mega-Event an.



Das Gelände wird weiträumig abgesperrt, die Straße des 17. Juni ist bis zum Großen Stern dicht.



Zur Logistik gehören auch sehr viele Toilettenhäuschen.



In den Messehallen haben Freiwilligen insgesamt 35.000 Papphocker gefaltet.



Wer am Hauptbahnhof anreist, wird schon dort mit passenden Worten zum Kirchentag empfangen.



















































































Generalsekretärin: Konzept aufgegangen

Die Generalsekretärin des Kirchentags, Ellen Ueberschär, zog zum Abschluss der Kirchentagsveranstaltungen in Berlin eine positive Bilanz. Das Konzept "Du siehst mich" sei gut aufgegangen und der Kirchentag sei in der Stadt sichtbar gewesen, sagte sie im rbb. Ueberschär hob im Inforadio besonders die politischen Diskussionen und die Eröffnungsgottesdienste am Mittwoch hervor. In Berlin gehört nur jeder Vierte einer christlichen Konfession an. Trotzdem sei der Kirchentag kein Fremdkörper in Stadt gewesen, sagte Ueberschär. Es sei bereits der sechste Kirchentag in der Stadt. Und: "Berlin ist eine multireligiöse Stadt." Deshalb sei Religion Thema des Zusammenlebens. "Wir können das nicht ignorieren und sagen, wir sind eine säkulare Stadt." Trotz der Trennung von Staat und Kirche sei Religion für Menschen wichtig. "Und deshalb gehört sie auch ins Gespräch. Sie gehört auch in den politischen Diskurs."

Radfahrer machen sich nach einem Gottesdienst vom Gendarmenmarkt aus auf den Weg Richtung Wittenberg

Abschluss in Wittenberg

Mit einem Fahrradgottesdienst begann am Samstagmorgen der Aufbruch des Kirchentags nach Wittenberg. Rund 100 Radfahrer wurden am Berliner Gendarmenmarkt verabschiedet. Sie wollten zunächst bis zum Berliner Wannsee fahren. Von dort aus geht es für einige per Fahrrad weiter auf den etwa 100 Kilometer weiten Weg nach Wittenberg, wo sie offiziell auf dem Marktplatz begrüßt werden sollen.

Das Abschlussprogramm des Kirchentags soll am Abend auf der Festwiese vor den Toren Wittenbergs mit einer "Nacht der Lichter" beginnen. Am Sonntag steht dann der große Abschlussgottesdienst auf den Elbwiesen an, zu dem der Kirchentag rund 100.000 Teilnehmer erwartet. Von Berlin aus fahren am Samstag und Sonntag Shuttlezüge nach Wittenberg. Doch der Ticket-Verkauf für die Sonderzüge läuft schleppend: Etwa 10.000 Fahrkarten wurden nach Angaben des Kirchentags bis zum Freitag verkauft.