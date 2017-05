Kirchentag, DFB-Pokal, Kurzurlauber - ADAC und BVG erwarten massive Verkehrsbehinderungen

23.05.17 | 15:51 Uhr

Kirchentag, DFB-Pokalfinale, Barack Obama, ein gigantisches Konzert am Brandenburger Tor - und viele Berliner, die die Brückentage für einen Kurztrip nutzen. Es wird eng auf den Straßen. Wo es sehr wahrscheinlich im Verkehr haken wird, zeigt unser Überblick.



In den kommenden Tagen muss in und um Berlin mit massiven Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Wegen des Kirchentags und des DFB-Finales kommen Hunderttausende Besucher in die Stadt. Zudem nutzen viele Berliner die schulfreien Tage ab Mittwoch für einen Kurzurlaub. Deshalb muss schon ab Dienstagnachmittag mit Staus auf allen Ausfallstraßen und Autobahnen gerechnet werden, teilte der ADAC Berlin-Brandenburg mit. Der Autofahrerclub empfiehlt Kurzurlaubern am Dienstagabend nach 19 Uhr loszufahren.

BVG rechnet mit 200.000 Fahrgästen zusätzlich pro Tag

Ab Mittwoch beginnt dann der Evangelische Kirchentag, der bis zum 28. Mai parallel in Berlin und Wittenberg stattfinden wird. Allein zu den Eröffnungsgottesdiensten am Mittwoch ab 18 Uhr am Brandenburger Tor, Reichstagsgebäude und Gendarmenmarkt werden mehr als 140.000 Gäste erwartet.



Die Berliner Verkehrsbetriebe rechnen in der Zeit des Kirchentags mit 200.000 zusätzlichen Fahrgästen pro Tag. Die Betriebszeiten werden deshalb ausgeweitet, die Taktung der Bahnen verdichtet. Für einzelne Großveranstaltungen will die BVG ihr Angebot noch einmal zusätzlich ausweiten. Aufgrund der vielen Straßensperrungen seien die öffentlichen Verkehrsmittel die beste Wahl, um in den kommenden Tagen durch die Stadt zu kommen, teilte die BVG mit. Bereits seit Samstag ist die Straße des 17. Juni in Berlin-Mitte zwischen Großem Stern und Brandenburger Tor für den Straßenverkehr gesperrt. Die Sperrung bleibt bis zum 11. Juni bestehen.

Die kommenden Tage im Überblick:

Mittwoch, 24. Mai 2017: Berliner Schüler haben schon am Mittwoch frei. Viele Familien werden die Brückentage für einen Kurzurlaub nutzen und der Stadt entfliehen. Parallel wird das Groß der Kirchentagsteilnehmer ankommen. Auf den Autobahnen wird es voll werden. Die BVG setzt auf vielen Linien zusätzliche Züge ein. Insbesondere der S-Bahnverkehr zwischen Ostkreuz und Westkreuz, zwischen Gesundbrunnen und Anhalter Bahnhof sowie viele U-Bahnen werden bis Sonntag mit erhöhter Taktung fahren. (Detaillierte Angaben zu Taktung und Fahrzeiten gibt es auf den Seiten der Berliner S-Bahn sowie bei der BVG.) Die U55 wird auf Anweisung der Polizei ab 13 Uhr bis Betriebsschluss nicht fahren. Donnerstag, Christi Himmelfahrt: Wichtig wird, dass am Morgen mit massiven Behinderungen rund um das Brandenburger Tor und den Pariser Platz gerechnet werden muss, wenn der ehemalige US-Präsident Barack Obama eine Rede halten wird. Ab 7.30 Uhr ist zudem der Bahnhof Brandenburger Tor gesperrt. Die S-Bahn fährt durch, die U55 fährt nur zwischen Hauptbahnhof und Bundestag. Voraussichtlich erst nach 15 Uhr wird die Sperrung wieder aufgehoben. Freitag, 26. Mai: Für das Konzert der Band Wise Guys um 19 Uhr am Brandenburger Tor werden zusätzliche Züge eingesetzt. Samstag, 27. Mai: Um 20 Uhr findet im Olympiastadion das Finale des DFB-Pokals statt. Die Hoffnung der Kirchentagsveranstalter war, dass bei Anpfiff sich das Groß der Kirchentagsbesucher schon auf den Weg nach Wittenberg begeben haben wird. Zur Freude der Berliner Hoteliers wollen die meisten jedoch erst Sonntagfrüh abreisen. Die Folge: BVG und S-Bahn fahren alles auf, was irgendwie Räder hat. Die Züge der S46 etwa fahren am Samstag zwischen Königs Wusterhausen und Westend mit doppelter Platzkapazität. Sonntag, 28. Mai: Sonntagfrüh werden Zehntausende Kirchentagsbesucher mit Sonderzügen Berlin verlassen. Gleichzeitig werden Zehntausende erfreute und Zehntausende nicht ganz erfreute Fußballfans zurück nach Dortmund und Frankfurt am Main reisen. An den großen Fernbahnhöfen wird es also insbesondere am Morgen voll.

Orte des Evangelischen Kirchentags

So verteilt sich der Kirchentag in Berlin....

und so in Potsdam.



Abend der Begegnung und Eröffnungsgottesdienste

Sicherheitszone rund um die Straße des 17. Juni in Berlin für Barack Obama und Angela Merkel.



Ein Großteil der Veranstaltungen findet auf dem Messegelände unter dem Funkturm statt

Festgelände auf den Elbwiesen in Wittenberg

Behinderungen auch in Brandenburg

Wer aus Berlin fliehen will, muss aber auch in Brandenburg mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Brandenburger Polizei rechnet insbesondere in und um Potsdam mit Störungen. Mario Heinemann, Sprecher der Polizei in Potsdam, sagte gegenüber rbb|24: "Viele Brandenburger sind ja bereits baustellenerprobt und wissen, dass es etwas länger dauern kann." Kurzurlauber sollten auf jeden Fall genügend Zeit einplanen und mit Blick auf das Wetter ausreichend zu Trinken dabei haben.

Das dicke Ende kommt an Pfingsten

Anfang Juni wird es dann schon wieder voll auf den Straßen und Bahnhöfen in und um Berlin. Zu Pfingsten muss mit Behinderungen rund um den Blücherplatz in Kreuzberg gerechnet werden, wo vom 2. bis 5. Juni das Straßenfest im Rahmen des Karnevals der Kulturen stattfindet. Während des großen Umzugs am Sonntag den 4. Juni gibt es Einschränkungen entlang der Strecke von Hermannplatz über Hasenheide und Yorckstraße bis zur Möckernbrücke. Wenn am 3. Juni das achttägige Internationale Deutsche Turnfest in Berlin beginnt, wird es richtig eng in der Stadt. Die Veranstalter haben vor Kurzem ihre Prognose noch einmal kräftig angehoben und rechnen mit etwa 80.000 Teilnehmern. Parallel werden die Berliner Schulkinder in der Stadt rumtollen, wenn sie ihre ausgefallene zweite Osterferienwoche vom 6. bis 9. Juni nachholen.