Wahlkampf beim Christentreffen - Wenn Politiker auf dem Kirchentag das Mikro ergreifen

26.05.17 | 17:35 Uhr

Danke für diese gute Plattform: Auch am dritten Tag haben deutsche Politiker den Kirchentag als Chance genutzt, vor viel Publikum Wahlkampf-Statements abzugeben. Verteidigungsministerin von der Leyen traf es allerdings nicht so glücklich.

Mehrere deutsche Politiker haben am Freitag bei Kirchentagsauftritten Position zu Themen aus dem Bundestagwahlkampf bezogen - darunter SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (beide CDU). Bereits am Donnerstag hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Debatte mit dem früheren US-Präsidenten Barack Obama zahlreiche politische Themen abgearbeitet. Am Freitag nun warb Schulz bei einer Debatte im Berliner Dom für einen Schulterschluss gegen Populismus. "Wer gegen unsere Demokratie vorgeht, gegen den müssen wir vorgehen", sagte Schulz bei einer Debatte zum Thema "Du sollst nicht alles wissen! - Glaubwürdigkeit in der pluralen Gesellschaft". Die Politik müsse sich zwar selbst um mehr Glaubwürdigkeit bemühen, räumte Schulz ein - er kritisierte aber auch pauschale Verurteilungen von "denen da oben" und den Medien.

"Dom überfüllt" hieß es zur Schulz-Rede am Freitag

Mehr Zuhörer als Plätze bei Schulz

Als Negativbeispiel nannte Schulz den neuen US-Präsidenten Donald Trump: Dessen Fall zeige was geschehe, wenn Politiker durch populistische Methoden an die Macht gelangten. Trumps "demütigender" Umgang mit demokratisch gewählten Bündnispartnern, wie auf dem Nato-Gipfel in Brüssel, sei nicht akzeptabel. "Was in den Vereinigten Staaten im Wahlkampf passiert ist, darf uns in Deutschland nicht passieren", mahnte Schulz. Obwohl die Beliebtheit des SPD-Kanzlerkandidaten laut jüngsten Umfragen gesunken sein soll, war der Berliner Dom am Freitag voll besetzt: Nach Angaben des Kirchentags waren alle 1.200 Plätze vergeben und Dutzende weitere Interessierte mussten an den Türen abgewiesen werden. Ein rbb-Reporter berichtete, dass viele der zu spät Gekommenen auf den Domstufen zuhörten, weil die Diskussion über Lautsprecher übertragen wurde.



Mit Gegenwind zu kämpfen hatte hingegen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen: Militärgegner unterbrachen einen "Bittgottesdienst für den Frieden" in der Gedächtniskirche, bei dem die CDU-Politikerin am Freitag gemeinsam mit dem Berliner Militärbischof Sigurd Rink eine Dialogpredigt halten wollte.

Aktivistinnen protestieren während Verteidigungsministerin von der Leyen in der Gedächtniskirche spricht.

Aktivisten seilen sich von Empore ab

Zwei Aktivistinnen seilten sich dabei von einer Empore ab, entrollten ein Transparent mit der Aufschrift "War starts here" und warfen Flugblätter ab. Sie und weitere Mitstreiter wandten sich lautstark gegen Kriegseinsätze und warfen der Kirche eine Verstrickung mit der Bundeswehr vor. Außen an der Friedenskirche brachten Aktivisten ein weiteres Plakat an. Während die Besucher der Veranstaltung den Aktivisten mit christlichen Liedern begegneten, rückten Ordner und Polizisten an und beendeten die Aktion. Von der Leyen (CDU) ließ es sich dennoch nicht nehmen, in der Gedächtniskirche Position zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr zu positionieren. Sie sei sich bewusst, dass durch Militäreinsätze allein kein Frieden geschaffen werden könne, sagte sie: "Aber wir können uns durch Handeln ebenso schuldig machen wie durch Nicht-Handeln."

Politisch wurde es auch in der Messe, wo Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) mit dem islamischen Geistlichen Ahmad Mohammad al-Tayyeb debattierte: Während des Gesprächs über den Umgang der Religionen miteinander, lief die Meldung über einen blutigen Anschlag auf koptische Christen in Ägypten ein. Dabei wurden laut Medienberichten mindestens 26 Menschen getötet und 25 weitere verletzt.

Islamgelehrter neben gläubigem Politiker: Mohammad al-Tayyeb (l.) und Thomas de Maizière.

De Maizière unterbrach wegen der Meldung sein Gespräch mit dem Ägypter Al-Tayyeb, der auch an der Kairoer Al-Azhar-Universität lehrt, und sagte: "Während wir hier also über Frieden und Toleranz reden, werden in diesem Fall Christen Opfer eines terroristischen Anschlags." Er fügte hinzu, dass er daraus keine voreiligen Schlüsse ziehen wolle. "Aber wenn wir hier diskutieren, muss ich das hier mitteilen."

Al-Tayyeb zeigte sich erschüttert. "Terror ist des Teufels und kann kein Werk von Gottesgläubigen sein", sagte er. Islamistische Attentäter hätten nicht das Recht, sich auf den Glauben zu berufen. Es müsse Schluss sein mit Verbrechen im Namen von Religionen. Der Gelehrte sprach sich dafür aus, den Dialog zwischen den Religionen zu vertiefen - um eine Spirale des fundamentalistischen Terrors und einem "Rückfall ins Mittelalter" zu verhindern.



De Maizière nutzte die Debatte, um noch einmal seine Wahlkampf-Position zum Thema Einwanderer herauszustellen: Muslime seien in Deutschland "Teil unseres Volkes und Teil unseres Landes", stellte der Minister fest, ergänzte jedoch auch: "Wir fordern von ihnen zugleich, unsere Grundwerte zu akzeptieren und mit Offenheit auf andere zuzugehen." Auch von denjenigen, die neu ins Land gekommen seien, werde Respekt eingefordert. "Toleranz", so de Maizière, "heißt nicht Friede, Freude, Eierkuchen."

Live-Blog vom Kirchentag