Zwei Jahre Planung - Die unfassbare Logistik hinter dem Kirchentag

22.05.17 | 16:35 Uhr

Der Kirchentag ist eine logistische Meisterleistung. Tausende Helfer, hunderte Veranstaltungen, Bühnenaufbauten, Transfers, Sicherheit: Über zwei Jahre liefen die Vorbereitungen, die Hürden waren zum Teil enorm. Von Ulrike Bieritz

Kirchentagsgeschäftsführer Constantin Knall und Melanie Großmann, die Bühnenverantwortliche, stehen mit einer Gruppe Jugendlicher vor dem Brandenburger Tor. Ein ganz normaler Samstag in Berlin, der ganze Platz ist gut gefüllt. Melanie Großmann erklärt den jungen Leuten, was alles auf sie zukommt, wenn sie als freiwillige Helfer auf dem evangelischen Kirchentag in Berlin im Einsatz sind. "Ihr seht, was jetzt schon hier los ist. Wir stehen hier, wo unsere große Bühne im Mai steht."



Die Jugendlichen gehören zu den fast 5.500 Freiwilligen, die während des Kirchentags Ordnerdienste übernehmen, Besucherströme leiten, Liedzettel verteilen oder Fragen beantworten. Hier am Brandenburger Tor findet einer von drei Eröffnungsgottesdiensten statt. Ohne die Freiwilligen geht gar nichts. Von Anfang an sind sie an den Vorbereitungen beteiligt.

"Du siehst mich"

Alle zwei Jahre, wenn die Kirchentage an einem anderen Ort stattfinden, wird dort auch eine Geschäftsstelle eingerichtet. In Berlin ist die in der Potsdamer Straße 180 - 182. Unten im Haus ist das Fundbüro der BVG, oben wurden schon im Herbst 2015 Kisten ausgepackt und Büros eingerichtet. Es kracht, es knallt, hier herrscht richtig Arbeitsatmosphäre, freut sich die die Schweizer Theologin Christina Aus der Au. Sie ist die Präsidentin des 36. Deutschen Evangelischen Kirchentages, hat den Posten ehrenamtlich für zwei Jahre inne.



Sie ist so etwas wie Stimme und Gesicht der Veranstaltung. Bevor klar ist, das am Brandenburger Tor eine große Bühne stehen wird, der große Eröffnungsgottesdienst mit viel Prominenz vor dem Reichstag stattfindet, Politiker, Experten, Künstler eingeladen werden, steht die Entscheidung über die Überschrift an. "Du siehst mich": Im Oktober 2015 präsentieren Christina Aus der Au, und die Generalsekretärin des Kirchentages, Ellen Ueberschär, die Losung. Gespannte Aufmerksamkeit bedeute dieses Motto, sagt Landesbischof Markus Dröge, "sehr passend für Berlin". Auch die Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz ist in die Vorbereitungen eingebunden, verantwortlich unter anderem für den Abend der Begegnung, der nach dem Eröffnungsgottesdienst stattfinden und ein umfangreiches Kulturprogramm.

Der Kirchentag will relevant sein

Knapp zwei Jahre vor dem Ereignis beginnen die Vorbereitungen. Die Erwartungen sind hoch, weiß die Präsidentin. Die einen kümmern sich um Bühnen, Verkehrsströme und Sicherheitskonzepte, Generalsekretärin Ueberschär sorgt dafür, dass die Losung mit Inhalt gefüllt wird. "Die Themen liegen auf der Straße", sagt sie. 50 thematische Projekte müssen von Ehrenamtlichen vorbereitet werden, um Schwerpunkte auf dem Kirchentag zu werden. Europa, Flüchtlingspolitik, Demokratie, Klimawandel, nennt Ellen Ueberschär nur einige. Auch Berlin, als multi-religiöse, aber auch nicht-kirchliche Stadt soll sich im Programm widerspiegeln, betont der Landesbischof. "Wir wollen uns von unserem Glauben her in gesellschaftlich relevante Fragen einbringen. Dafür ist der Kirchentag die geeignete Gelegenheit."

Orte des Evangelischen Kirchentags

So verteilt sich der Kirchentag in Berlin....

und so in Potsdam.



Abend der Begegnung und Eröffnungsgottesdienste

Sicherheitszone rund um die Straße des 17. Juni in Berlin für Barack Obama und Angela Merkel.



Ein Großteil der Veranstaltungen findet auf dem Messegelände unter dem Funkturm statt

Festgelände auf den Elbwiesen in Wittenberg

So sieht die Verteilung im Details aus. Play Pause Fullscreen













Das Thema AfD

Monatelang bestimmt das Thema Umgang mit der AfD die Vorbereitungen. Ja, man werde miteinander sprechen und niemanden wegen seines Parteibuchs ausladen, erklärt Präsidentin Aus der Au immer und immer wieder.



Ende 2016 steht das Programm. Der Endspurt beginnt und das heißt zuerst Privatquartierkampagne. 12.000 Betten müssen gefunden werden. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller selbst fremdelt etwas. "Bei mir zuhause, das mache ich nicht. Das wäre eine ungewohnte Situation, da bitte ich um Verständnis. Aber dafür werben werde ich." Das dicke Kirchentagsprogramm ist rechtzeitig fertig geworden. An einem Wochenende werden in einer großen Berliner Lagerhalle die über 500 Seiten dicken Bücher, in denen alle fast 2.200 Veranstaltungen zu finden sind, verpackt und an die Angemeldeten versandt.

Obama wird zum Kracher

Im April wird der Überraschungscoup bekannt gegeben. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama kommt ans Brandenburger Tor und diskutiert mit Kanzlerin Angela Merkel. Das macht die Organisatoren ziemlich stolz. Geschäftsführer Constantin Knall kümmert sich um die Sicherheit. "Eine ganz andere Nummer als sonst bei Kirchentagsveranstaltungen". Zum ersten Mal wird es Taschenkontrollen geben. Am Samstag kommt dann noch das DFB-Pokalfinale als weitere Herausforderung. Die Berliner Polizei ist auf die Begegnung Kirchentag trifft Fußballfan vorbereitet, verkündet Polizeidirektor Siegfried Peter Wulff. Und auch der Obama-Besuch sorgt bei ihm nicht für extra Schweißperlen. "Berlin wird sich als offene Weltstadt präsentieren, wie bei anderen Veranstaltungen auch. Unsere Aufgabe ist es für ein Höchstmaß an Sicherheit zu sorgen - ohne das jeder es gleich merkt."

Etwa 250.000 Gäste werden schon am Mittwoch, zum Abend der Begegnung, rund um den Reichstag, Brandenburger Tor, in den Ministergärten bis zum Gendarmenmarkt erwartet. Ein bunter Kennenlern-Abend, sagt Arlett Rumpff von der EKBO, die das mit Freiwilligen übt. Es gibt "Inseln der Begegnung", wo man in Speed-Dating-Manier miteinander ins Gespräch kommen kann.



Alles ist vorbereitet. Jetzt muss eigentlich nur noch das Wetter mitspielen, damit dann auch möglichst viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Berlin am Sonntag nach Wittenberg zum Abschlussgottesdienst, der gleichzeitig ein Festgottesdienst zum Reformationsjubiläum ist, fahren.