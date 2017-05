Der erste Abend des Kirchentages - Eine hohe Schal-Dichte und ganz viel Liebe

25.05.17 | 06:12 Uhr

Orange sind die Schals der Kirchentagsbesucher, sanft ihr Gemüt und gut ihre Laune. Ute Zauft hat sich am Eröffnungsabend unters Volk gemischt - kreischende Teenies entdeckt und ein wenig Gänsehaut bekommen.

Es wirkt, als habe sich Max Giesinger auf den Kirchentag eingestellt - seine Band ist beim Eröffnungsabend am Brandenburger Tor der musikalische Topact: "Wir sagen uns alle jetzt mal 'Hallo'", ruft der Sänger nach einem seiner ersten Lieder von der Bühne. Hier steht niemand einfach nur unbeteiligt neben seinem Nächsten. Hier gibt es Interaktion, freundliches Zunicken, ein Lächeln – und zwischendrin kreischen die Fans des deutschen Popstars, der einst bei "The Voice of Germany" den vierten Platz belegte. "Viele Menschen können viel Wärme ausstrahlen", so Giesinger wenig später, um das Publikum zum Tanzen zu animieren - und: Die Menge tanzt. Die Menge, das sind hier die kreischenden Teenies ganz vorne, aber weiter hinten auch Familien mit kleinen Kindern und ergraute Paare, die sich an den Händen gefasst haben und mitwippen. Sie alle fühlen sich hier beim Eröffnungsabend des fünftägigen Christenfestes sichtlich wohl.

Die drei sind hier wegen der Konzerte und der netten Menschen

Konzerte und Menschen, die nett zueinander sind

Mittendrin hocken drei junge Menschen auf dem Asphalt der Straße des 17. Juni: Eine hat blau-grün gefärbte Haare, die Zweite trägt Hut und rote Clowns-Nase und der Dritte ist ganz in Schwarz. Genervt vom Kirchentag? "Nein, gar nicht", antwortet diejenige mit den blau-grünen Haaren. Sie sei schließlich freiwillig und nicht zum ersten Mal dabei, außerdem: "Es ist einfach ein gutes Gefühl, mit Menschen zusammen zu sein, die nett zueinander sind." Die Frage, ob sie an Gott glaubt, kann sie dabei nicht mit Sicherheit beantworten - weder in die eine noch in die andere Richtung. Ihre Freundin mit Hut und dem kleinen Tattoo zwischen den Augen bezeichnet sich dagegen als "tief gläubig" - nur von der Kirche als Institution hält sie wenig. Hier beim Kirchentag fühle sie sich dagegen gut aufgehoben. Zugegeben: Wenn sie ganz ehrlich ist, liegt ihr Fokus dabei mehr auf den Konzerten als auf Podiumsdiskussionen, wie beispielsweise die mit den "Feminist*innen aller Religionen", die neben Hunderten anderen Veranstaltungen im Programm des Kirchentages zu finden ist.

Politische Botschaften nach der Predigt

Als es sich vor einem der Eröffnungsgottesdienste am Gendarmenmarkt an den Einlasskontrollen staut, und der Gottesdienst bereits anfängt, bevor alle drin sind, gibt es unter den Besuchern der Stadt kein Murren, kein Meckern. Nur ein Berliner blickt griesgrämig auf die sich bildenden Schlangen. "Das muss ich mir nicht geben", raunt er und macht kehrt. Hier am Gendarmenmarkt ist es Katrin Göring-Eckardt, die nach der Predigt den Kirchentag eröffnet. Die grüne Bundestagsabgeordnete ist bekennende Christin, im Präsidium des Evangelischen Kirchentages und wird zu diesem Anlass auch politisch. "Wir können hier auf dem Kirchentag entdecken, wie wir Mut haben können. Und wir können klar machen, dass Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe keine Obergrenze haben." Spontaner Applaus aus der lauschenden Menge zwischen Französischem und Deutschem Dom.

Die Schaldichte ist hoch: Orange ist das Erkennungszeichen.

"Kirchentags-Hasser gibt es überall"

"Der Kirchentag ist eine wunderbare Gelegenheit, sich als Christen in einer großen Menge zu erleben", sagt Hilke Hepke-Hentschel aus Bonn. Und damit meint sie eine Menge, die etwas gemeinsam erlebt, aber nicht um sich gegen den Rest zu stellen. Ja, die Menge, sie ist angereist und lässt sich an diesem sogenannten Abend der Begegnung treiben – durch die Französische Straße, über den Boulevard Unter den Linden und über die Straße des 17. Juni. Dieses Gemeinschaftserlebnis sei gerade für Jugendliche wichtig, meint die Besucherin aus Bonn. Und tatsächlich: Auch sie sind in Mengen – und dabei meist gruppenweise – da: die Pfadfinder mit ihren blau-gelben Halstüchern, die Konfirmandengruppe mit den frisch gestylten Jungs und den Augen-rollenden Mädchen und die frisch abgeklärten Studenten. Spürt sie, die regelmäßige Kirchentagsbesucherin, dass Berlin die Hauptstadt der Atheisten ist? Weht der Wind den christlichen Besuchern hier frischer entgegen? "Kirchentags-Hasser gibt es überall", stellt sie nüchtern fest. "Diejenigen, die genervt sind von vollen U-Bahnen und mit diesen gut gelaunten Menschen nichts anfangen können."

Gänsehaut, wenn der ganz Gendarmenmarkt singt

Auch beim Eröffnungsgottesdienst am Gendarmenmarkt darf Interaktion mit dem Nächsten in der Menge natürlich nicht fehlen. Der Moderator auf der Bühne: "Wenden Sie sich nach rechts oder links und sagen Sie einfach mal: Du bist so wunderbar!" Raunen in der Menge, zögerliches Um-sich-blicken. Wieder der Moderator: "Und dann aber bitte auch die Antwort: Du aber auch!" Das Raunen wird zum amüsierten Gelächter. Dann wird gemeinsam gesungen und all diejenigen, die im Religionsunterricht einst voller Inbrunst "Danke für diesen guten Morgen" mitgesungen haben, dürften bei den Kirchenliedern zum fröhlichen Lobpreisen durchaus Gänsehaut bekommen – zumal hier der ganze Gendarmenmarkt mitsingt.

Hier haben alle mitgesungen:

