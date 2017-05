Bahnbrechend Neues haben die vergangenen beiden Tage nicht gebracht. Wir wussten schon, dass Obama und Merkel sich prächtig verstehen, und die Untertöne Richtung Trump hätten wir uns auch denken können. Wir waren nicht überrascht, dass Papst und Trump nach ihrem Treffen am Mittwoch eher angespannt-distanziert in die Kameras blickten, und wir ahnen, dass Papst Franziskus über die diplomatisch verpackten, aber eindeutigen Gastgeschenke hinaus auch noch deutliche Worte zu Frieden und Umwelt gefunden haben dürfte.

Und doch: Es könnte ein neues Kapitel aufgeschlagen worden sein, mit diesem Papst, der sich in die Weltpolitik einmischt und für die Ökumene wirbt. Und mit diesem Kirchentag, der vor 70.000 Menschen ein eindrucksvolles Gespräch zweier führender Persönlichkeiten ermöglicht hat: Barack Obama und Angela Merkel mit dem Eingeständnis, in welchem Dilemma sie oft stecken - zwischen persönlicher christlicher Glaubensüberzeugung und politischem Entscheidungsdruck. Mit dem Jubel der jungen Menschen, die von Obama zum Handeln in dieser Welt aufgefordert wurden, und für die stellvertretend vier junge Frauen und Männer kritische Fragen an den Politikrentner und die amtierende Kanzlerin stellten.