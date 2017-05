Kommentar | Forum für Politiker - Wahlkampf hat den Kirchentag überlagert - schade

27.05.17 | 17:24 Uhr

Es ist ja okay, wenn Barack Obama zum Kirchentag kommt. Oder Angela Merkel und Martin Schulz. Doch sie alle haben den Kirchentag auch für billige Werbebotschaften missbraucht. Und die Einladung der AfD war ein echter Fehler. Schade, kommentiert Dominik Rzepka.

Nicht schlecht, wie Manuela Schwesig plötzlich die Kurve kriegt. Eigentlich soll die Bundesfamilienministerin über einen Text aus dem Lukasevangelium predigen. Über die Begegnung zwischen Jesu Mutter Maria und deren Cousine Elisabeth. Die Sophienkirche in Berlin-Mitte ist gut gefüllt. Hunderte Zuhörer, ein schönes Podium für die stellvertretende SPD-Vorsitzende. Schwesig nutzt den Text, um über Frauen zu sprechen, über Hartz IV und - hoppla - über eine Plakatkampagne ihres Ministeriums. Hätte sie das nicht als Werbebotschaft im Wahljahr kenntlich machen müssen? Diese Bibelarbeit wird Ihnen präsentiert von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands? Politiker aller Parteien haben diesen Kirchentag hemmungslos für ihre Wahlkampfbotschaften genutzt. Der ehemalige Linken-Fraktionschef Gregor Gysi macht Jesus Christus per Zeitungsinterview zum Parteimitglied. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sieht in der biblischen Geschichte von Zachäus, dem Zöllner, einen "sozialdemokratischen Text". Und Außenminister Sigmar Gabriel kritisiert den Auftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. In dessen Anwesenheit habe sie den Frieden gefeiert, beim NATO-Gipfel am Nachmittag dann aber das Wort Abrüstung nicht ein einziges Mal erwähnt. Das gehe gar nicht, so Gabriel. Schöne Parteitagsrede…

Merkel vor dem Brandenburger Tor - reinster Wahlkampf

Und dabei hat Sigmar Gabriel gar nicht mal Unrecht. Der Auftritt Angela Merkels am Brandenburger Tor ist reinster Wahlkampf. Merkel ist clever genug, keine CDU-Werbeslogans zu verbreiten. Aber das braucht sie auch gar nicht. Denn das Bild ist die Botschaft: Die neue Anführerin der freien Welt vor dem Brandenburger Tor, schmachtvolle Blicke von Obama, dem Anti-Trump. Der Kirchentag hat es in Kauf genommen, dass dieses Bild die mehr als 2.000 anderen Veranstaltungen überlagert. Hat die CDU-Zentrale dem Kirchentag schon dafür gedankt, die Kanzlerkandidatin so schön vor 70.000 Wählern zu inszenieren? Ist inhaltlich etwas von dieser Debatte hängengeblieben? Es ist kein Problem, wenn ein Kirchentag politisch ist. Im Gegenteil. Das geht gar nicht anders. Christen müssen sich einmischen. In ihrem Selbstverständnis sind sie das "Salz der Erde". Es ist gut, wenn sie die Flüchtlingspolitik, Sozialpolitik, Umweltpolitik thematisieren. Doch knapp vier Monate vor der Bundestagswahl war dieser Kirchentag mehr als sonst parteipolitisch geprägt. Es ging den Spitzenpolitikern immer auch um den Geländegewinn in der parteipolitischen Auseinandersetzung. Zu wichtig sind die Wählerstimmen von 100.000 Kirchentagsteilnehmern. Der Kirchentag hat sich gerne in diesem Glanz gesonnt. Hat der Politik zu oft ein Werbeforum geboten. Schade.

AfD-Veranstaltung war ein Fehler

Wer davon am meisten profitiert hat? Die AfD, na Glückwunsch. Keine andere Veranstaltung polarisiert mehr. Anette Schultner, eine bis dahin weitgehend unbekannte AfD-Politikerin, darf zwei Stunden lang ihre teils kruden Thesen vor hunderten Besuchern und Journalisten von ARD, ZDF und FAZ ausbreiten. Etwa, dass mit den Flüchtlingen bis zu 20.000 Terroristen nach Deutschland gekommen seien - sachlich falsch. Das Bundeskriminalamt stuft aktuell etwa 600 Menschen in Deutschland als Gefährder ein. Mehr nicht. Schade, dass der offizielle Twitteraccount des Kirchentags diese falsche Behauptung Schultners verbreitet. Kinder, Kinder. So nicht. Überhaupt hat sich die Einladung der AfD als solider Fehler erwiesen. Denn eigentlich werfen sich Schultner und Bischof Dröge nur immer wieder ihre unterschiedlichen Positionen an den Kopf. Beide haben ihre Fanclubs im Publikum dabei, die abwechselnd donnernd klatschen oder lauthals pfeifen und höhnisch kommentieren. Das ist keine Diskussion, es ist eine Demonstration. Das Ziel, miteinander ins Gespräch zu kommen - verfehlt. Stattdessen: Maximale Aufmerksamkeit für die AfD. Selbst in diesem Kommentar: Zwei Absätze über die Partei. Ging nicht anders.

Mehr Selbstbewusstsein, weniger große Namen

Der Kirchentag wollte diese Veranstaltung. Mit der AfD reden, ja. Keine Ausgrenzung, keine Opferrolle für die Partei. Diese Strategie ist nicht aufgegangen. Es ist am Ende Wahlkampfhilfe für die AfD geworden. Eine selbstbewusste Absage wäre besser gewesen. Mehr Selbstbewusstsein wäre überhaupt gut gewesen. Weniger Angst vor leeren Rängen, weniger große Namen - in der Hoffnung, dass diese Publikum anziehen. So konnten die großen Namen ein ums andere Mal eigene Botschaften platzieren. Und das hätte es im Jahr des Reformationsjubiläums eigentlich gar nicht gebraucht.