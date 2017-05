23 Millionen Euro sind für den 36. Kirchentag veranschlagt, 7,3 Millionen muss der Verein DEKT selbst über Sponsoring, Eintrittsgelder, Spenden und Merchandise-Verkauf aufbringen - 1,6 Millionen mehr als bei den vergangenen Veranstaltungen in Hamburg und Stuttgart. Mit 140.000 Dauerteilnehmern hat der Verein einmal kalkuliert, eine Dauerkarte für alle fünf Veranstaltungstage kostet 98 Euro . Doch der Vorverkauf begann nur schleppend, inzwischen ist nur noch von rund 100.000 Dauergästen die Rede plus rund 15.000 Tagesgäste. Eintritte machen rund 75 Prozent des Eigenanteils des Vereins aus.

Das habe vor allem zwei Gründe, sagt Stephan Menzel, Leiter Finanzen beim Kirchentag, dem rbb: "Zum einen feiern wir mit dieser Veranstaltung auch 500 Jahre Reformation, da gibt es viele zusätzliche Veranstaltungen, die etwas teurer sind. Zum anderen zahlen wir in Berlin überall etwas mehr Miete als in kleineren Städten."

Obama, Merkel, Schulz, AfD: Der 36. Kirchentag ist auch eine politische Veranstaltung. Gerade im Jahr der Bundestagswahl lässt kaum ein Abgeordneter die Gelegenheit verstreichen, auf einem Podium über Demokratie und Familie, Flüchtlinge und Europa oder Integration und Inklusion zu sprechen.

Mit zwei Millionen Euro fördert der Bund die Großveranstaltung, vom Land Brandenburg kommen eine Million Euro. Am meisten lässt sich Berlin den Kirchentag kosten: Mit 8,4 Millionen Euro stellt der Senat den Großteil des Gesamtbudgets zur Verfügung. Daran gab es im Vorfeld Kritik. Gerade in Berlin, so hieß es, spiele die christliche Religion keine große Rolle – nur etwa 16 Prozent der Einwohner gehören hier noch der evangelischen Kirche an, etwa neun Prozent der katholischen. Religiöse Großereignisse sollten aus Teilnahmebeiträgen und kirchlichen Mitteln finanziert werden, nicht durch Steuergelder, so die Forderung.

Der Senat rechtfertigt seine Entscheidung: Der Kirchentag bringe "für die Berliner Wirtschaft positive Effekte in nicht zu unterschätzender Größenordnung", heißt es in einer Erklärung des Senats zur Finanzierung aus dem März 2015. Gemeint sind Einnahmen für die Tourismusbranche: "Wir wissen, was ein Tourist täglich im Durchschnitt ausgibt", erklärt Burkhard Kieker von der Berlin Tourismus & Kongress GmbH visitberlin dem rbb. "Und daraus ergibt sich ein wirtschaftlicher Effekt, der für Berlin bei ungefähr 50 bis 60 Millionen Euro liegen wird."