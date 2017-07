Audio: Inforadio | 11.04.2017 | Friederike Sittler | Bild: dpa

2008 hatte er nicht vor dem Brandenburger Tor sprechen dürfen, 2013 hielt er eine viel beachtete Rede auf dem Pariser Platz. Jetzt kehrt Barack Obama zurück: Auf dem Kirchentag wird der ehemalige US-Präsident mit Bundeskanzlerin Merkel öffentlich diskutieren - am Brandenburger Tor.

Diesen Auftritt lässt sich die Kanzlerin nicht entgehen: Wenn Barack Obama im Mai zum Evangelischen Kirchentag nach Berlin kommt, ist auch Angela Merkel (CDU) dabei. Der ehemalige US-Präsident wird am Vormittag des Christi Himmelfahrtstags, am 25. Mai, am Brandenburger Tor mit der Kanzlerin in einer öffentlichen Podiumsrunde diskutieren. Dies teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Dort also, wo Merkel ihn noch 2008, weil er nur Präsidentschaftskandidat war, nicht auftreten lassen wollte. 2013 jedoch - jetzt als US-Präsident - hielt er ebendort, auf dem Pariser Platz, eine viel beachtete Rede.

Diskussion über Werte in der Politik

Für die Diskussionsrunde sind etwa anderthalb Stunden geplant. Die Veranstalter erwarten viele tausend Zuschauer. Thema der Runde soll die Frage nach den Werten in der Politik sein, wie die Veranstalter mitteilten. Der rbb plant, das Ereignis live für die ARD zu übertragen. Was das für das Sicherheitskonzept der Großveranstaltung bedeutet, wird nach Angaben der Kirchentagspräsidentin Christina Aus der Au nun mit den zuständigen Behörden verhandelt. Sie versprach aber, dass es wie bei Veranstaltungen des Christentreffens üblich auch beim Gespräch zwischen Merkel und Obama keine Begrenzung der Teilnehmerzahl und keine gesonderten Anmeldungen geben soll. Die Besucher müssen sich aber auf Taschenkontrollen einstellen.

Obama gehört einer reformierten Kirche an

Barack Obama war in seiner Funktion als US-Präsident zuletzt am 18. November 2016 überraschend in Berlin. Es war sein dritter – und letzter – offizieller Staatsbesuch in der deutschen Hauptstadt. Im Januar 2017 gab er sein Amt an Donald Trump ab. Obama ist Christ und soll während seiner Amtszeit regelmäßig die Bibel zu Rate gezogen haben. Er gehört einer reformierten Kirche in den USA an, deren Ursprünge auf die ältesten protestantischen Kirchen in den Vereinigten Staaten zurückgehen. Dass Obama aber zum deutschen Kirchentag kommen würde, damit hätte selbst im Jahr des Reformationsjubiläums wohl kaum jemand gerechnet. Die Einladung dazu war allerdings schon vor der US-Wahl ausgesprochen worden. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm lud nach eigenen Worten Obama im vergangenen Sommer zum Reformationsjubiläum ein. Mit Unterstützung aus dem Kanzleramt und vom damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der vor seinem Wechsel ins Schloss Bellevue selbst als Präsident des Kirchentags 2019 eingeplant war, gelang das Vorhaben.

Euphorische Reaktionen vor achteinhalb Jahren

Für sehr euphorische Reaktionen hatte Obamas erster Auftritt in Berlin vor achteinhalb Jahren gesorgt. Damals war er im Wahlkampf um die US-Präsidentschaft nach Deutschland gereist und hatte mit seiner Rede an der Siegessäule tausende Zuschauer begeistert. Vier Monate später feierte der Demokrat dann seinen Wahlsieg und wurde im Januar 2009 als erster Schwarzer in der US-Geschichte als Präsident vereidigt.

Erzbischof aus Südafrika Predigt auf Abschlussgottesdienst

Aus der Au und Bedford-Strohm, gaben zudem den Prediger für den großen Abschlussgottesdienst am 28. Mai in Wittenberg bekannt: Reden wird dort der Erzbischof der anglikanischen Kirche in Südafrika, Thabo Makgoba.

Sachsen-Anhalt hätte sich Obama in Wittenberg gewünscht

Der Deutsche Evangelische Kirchentag findet vom 24. bis 28. Mai in Berlin und in der Lutherstadt Wittenberg statt. Er steht im Zeichen des 500. Reformationsjubiläums. Zum Abschlussgottesdienst in Wittenberg, der zugleich die zentrale Feier für die Protestanten im Jubiläumsjahr sein soll, werden mehr als 200.000 Gäste erwartet. Auch dort wäre Obama willkommen gewesen, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag. Aber auch für die Berliner freute er sich über die prominente Zusage: "Das unterstreicht die weltweite Wirkungsmacht der Reformation Martin Luthers".

