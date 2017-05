Die Sitzplätze für die Veranstaltung mit dem früheren US-Präsidenten Barack Obama auf dem evangelischen Kirchentag in Berlin waren so schnell ausgebucht wie das Konzert eines Superstars: Zwei Minuten nachdem die Anmeldung am Mittwochvormittag auf der Internetseite des Kirchentags freigeschaltet wurde, habe man schon keine Wünsche mehr entgegennehmen können, sagte eine Sprecherin.



Allerdings haben Teilnehmer des Kirchentags auch ohne Sitzplatz Zutritt zu der kostenlosen Veranstaltung am Brandenburger Tor. Wieviele Sitzplätze es insgesamt gibt wurde bislang nicht bekannt. Für Stehplätze steht das Gelände vom Brandenburger Tor bis zum Kleinen Stern zur Verfügung. Darauf passen rund 80.000 Menschen.