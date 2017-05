Sicherheitsvorkehrungen beim Kirchentag - 6.000 Polizisten für ein Halleluja

22.05.17 | 10:48 Uhr

Mehr als 100.000 Dauergäste werden ab Mittwoch in Berlin zum Evangelischen Kirchentag erwartet. Am Wochenende kommen außerdem Fußballfans zum DFB-Pokalfinale - für die Sicherheitsbehörden eine echte Herausforderung. Von David Donschen



Mit Großveranstaltungen kennt man sich in Berlin eigentlich aus. Doch selbst für die Event-erprobten Sicherheitsbehörden in der Hauptstadt heißt es vor den kommenden Tagen: ein Mal tief durchatmen.



Wenn nämlich Kirchentagsbesucher, ein Ex-US-Präsident und zehntausende Fußballfans fast zeitgleich nach Berlin kommen, dann ist das vor allem für die Polizei ein echter Kraftakt.

6.000 Polizisten sollen von Mittwoch bis Sonntag auf Berlins Straßen für Sicherheit sorgen. Wie so oft werden die Berliner Beamten dabei von Kollegen aus anderen Bundesländern unterstützt. Hinzu kommen Helfer wie etwa die 1.200 Sanitätskräfte, die von der Johanniter-Unfall-Hilfe für den Kirchentag gestellt werden.

Erstmals Taschenkontrollen auf einem Kirchentag

Die erste Bewährungsprobe gibt es am Mittwochabend. Dann finden in Berlin gleichzeitig drei Eröffnungsgottesdienste statt. Am Brandenburger Tor, auf dem Gendarmenmarkt und vor dem Reichstag werden jeweils zehntausende Menschen gemeinsam den Beginn des Kirchentages feiern.



Die Besucher müssen allerdings mit längeren Wartezeiten an den Eingängen rechnen. Denn erstmals gibt es auf einem Kirchentag Taschenkontrollen. "Wir stellen uns auf die veränderte Sicherheitslage ein", sagt der Geschäftsführer des Kirchentages Constantin Knall.

Betonpoller, Polizeiautos und Videoüberwachung

Vor allem das Attentat auf dem Berliner Breitscheidplatz hat dafür gesorgt, dass die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Kirchentag noch einmal verschärft wurden. So hat die Berliner Polizei zusätzliche Betonpoller rund um die Open-Air-Veranstaltungsorte aufgestellt. Damit will sie mögliche Anschläge mit Fahrzeugen verhindern. Weil die Betonblöcke aber Fluchtwege versperren, setzen die Behörden auch auf Absperrgitter, die sich ineinander verkeilen, sobald jemand gegen sie fährt.



Außerdem werden Polizeifahrzeuge als Barrieren eingesetzt. Diese können bei Bedarf schnell versetzt werden. "Bei den Feiern am 1. Mai in Berlin hat sich diese Methode bewährt", sagt Siegfried-Peter Wulff. Er ist bei der Berliner Polizei der Verantwortliche für Großveranstaltungen.



Um alles im Blick zu behalten, setzt die Polizei außerdem auf eine ausgeweitete Videoüberwachung. Die Bilder aus den stationären und mobilen Kameras sollen von Beamten live ausgewertet werden.



Polizei sieht Besuch von Obama gelassen entgegen

Neben dem Schutz der Kirchentagsbesucher geht es für die Behörden auch um die Sicherheit der prominenten Gäste. Eine Person sticht dabei besonders hervor: der ehemalige US-Präsident Barack Obama. Am Donnerstag wird er mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Brandenburger Tor sprechen.



Der Berliner Polizeidirektor Wulff sieht der Veranstaltung relativ entlassen entgegen. Man habe bei Obamas Besuch im vergangenen November "aktuelle Einsatzerfahrungen" sammeln können. Außerdem gilt dieses Mal eine niedrigere Sicherheitsstufe als noch im November. Ganz einfach weil Obama kein amtierender US-Präsident mehr ist.



Nach Obama kommen die Fußballfans. Parallel zum Reformationsjubiläum steigt am Samstag das DFB-Pokalfinale zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. 76.233 Zuschauer im Olympiastadion plus einige tausend Fans ohne Tickets werden dann in Berlin erwartet.

Fußballfans in Manndeckung

Wie gewohnt will die Polizei beide Fan-Lager voneinander getrennt halten. Die Dortmund-Fans treffen sich am Samstag auf dem Breitscheidplatz, die Frankfurt-Anhänger in sicherem Abstand dazu auf dem Alexanderplatz.



Besonders im Blick behalten will die Polizei die Frankfurt-Fans. Ein Teil von ihnen gilt als gewaltbereit. Unter Beweis gestellt haben sie das zuletzt beim Auswärtsspiel in Berlin im Februar. Damals lieferten sich Hooligans von Frankfurt und Hertha eine Massenschlägerei in Moabit.



Von einer "offenen Rechnung" zwischen beiden Lagern ist laut Innensenator Geisel die Rede. Fachkundige Polizeibeamte, zum Teil in zivil, sollen verhindern, dass die Hooligans wieder mit Schlagstöcken und Flaschen aufeinander losgehen.



"Um mal in der Fußballersprache zu bleiben: Wir werden die Fans in Manndeckung nehmen", sagt Polizeidirektor Wulff. Mit dem Großaufgebot will die Polizei auch dafür sorgen, dass die Kirchentagsbesucher trotz Pokalfinale ungestört feiern können.



Die letzte große Herausforderung, zumindest für die Einsatzkräfte in Berlin, ist schließlich die Fahrt der Kirchentagsbesucher am Sonntagmorgen zum großen Festgottesdienst nach Lutherstadt Wittenberg. Zehntausende Menschen werden dabei in extra bereitgestellten Zügen im Zehnminutentakt von Berlin-Südkreuz nach Sachsen-Anhalt gebracht.

"Kirchentag nicht mit Sicherheitsmaßnahmen ersticken"

Berlins Innensenator Andreas Geisel sieht die Sicherheitskräfte für all diese Aufgaben gut vorbereitet. Zugleich betonte er vergangene Woche im Abgeordnetenhaus: "Wir dürfen den Kirchentag nicht mit Sicherheitsmaßnahmen ersticken." Schließlich sollen es bunte und fröhliche Tage in Berlin sein, so Geisel.



Darauf legen auch die Organisatoren des Kirchentages wert. Bei aller Sorge vor Zwischenfällen - im Vordergrund stehe, dass Menschen sich unbeschwert begegnen können. Getreu der Losung des Reformationsjubiläums "Du siehst mich". Sendung: Abendschau, 22.05.2017, 19.30 Uhr