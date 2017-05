Die Sitzplätze für das Gespräch zwischen dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel waren in kürzester Zeit weg - doch auch von zuhause aus lässt sich der Kirchentag bequem im rbb verfolgen. Die wichtigsten Termine.

Kirchentagspräsidentin Christina Aus der Au und der EKD-Ratsvorsitzende Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm moderieren das eineinhalbstündige Gespräch. Die Podiumsrunde widmet sich dem Thema "Engagiert Demokratie gestalten - Zuhause und in der Welt Verantwortung übernehmen". Vier Jugendliche, zwei aus Deutschland und zwei aus Chicago, dem politischen Heimatort Barack Obamas, stellen Fragen.

Es ist einer der Höhepunkte des Evangelischen Kirchentages: die Diskussionsrunde mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem Brandenburger Tor. rbb|24 streamt die Veranstaltung am 25. Mai ab 11.00 Uhr live auf rbb24.de/kirchentag und auf Facebook, Inforadio sendet ebenfalls live.

Was es auf dem Kirchentag abseits der großen Bühnen zu erleben gibt, berichten die rbb|24-Reporter im Liveticker. Ein eigenes Webvideoformat erhebt den Rundumblick zum Leitmotiv: "360 Grad Kirchentag" zeigt visuell und inhaltlich ungewöhnliche Perspektiven auf den Kirchentag.

In der Reportage "Die 100.000-Betten-Show - Countdown für den Kirchentag" ist zu sehen, wie die Großveranstaltung entsteht (20. Mai, 18.00 Uhr, aktualisierte Fassung "Das Finale" am 25. Mai, 9.00 Uhr). Der Film blickt hinter die Kulissen des Kirchentages, der vor allem eine logistische Herausforderung ist: von der Programmplanung bis zum Einstudieren der Bläserstücke, vom Besuch bei Brandenburger Biobauern bis zur Erstellung des nachhaltigen Caterings.

Vom 36. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin und Wittenberg - der vom 24. bis 28. Mai dauert - berichtet der rbb multimedial. rbb-Intendantin Patricia Schlesinger: "Unsere Berichterstattung zum Deutschen Kirchentag im rbb und für die ARD ist ein besonderer Höhepunkt 2017. Kirche, Glaube und Religion haben einen festen Platz im Programm des rbb - das gilt fürs Fernsehen, Radio und online."

Der evangelische Kirchentag in Berlin und Wittenberg ist auch eine logistische Herausforderung.

Kirchentag in Zahlen

Was und wie viel?

Den Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt überträgt Kulturradio am 25. Mai ab 10.00 Uhr live von der Bühne auf dem Breitscheidplatz. Eine Stunde später beginnt die Veranstaltung mit Barack Obama. Am Sonntag, 28. Mai, geht der Kirchentag mit dem großen Festgottesdienst in Wittenberg zu Ende (12.00 Uhr im Ersten).

Sie fangen auch die Stimmung am "Abend der Begegnung" ein, bei dem sich die Besucher des Kirchentags über das gesamte Berliner Stadtzentrum verteilen. An vielen "Inseln der Begegnung" können sie mit anderen Besuchern und neugierigen Berlinern ins Gespräch kommen.

Am 24. Mai überträgt das rbb Fernsehen den Eröffnungsgottesdienst zum Kirchentag vor dem Reichstag mit 60.000 Gästen und vielen Prominenten live ab 17.55 Uhr. Die "Abendschau" und "rbb aktuell" werden an diesem Abend live vom Brandenburger Tor gesendet.

Am Samstagabend und am Sonntagmorgen werden die Kirchentagsbesucher dafür vom Berliner Südkreuz aus Richtung Wittenberg fahren. Die Bahn stellt dafür Sonderzüge zur Verfügung und bietet eigene Kirchentagstickets an. Eine Hin- und Rückfahrt kostet zusammen 19 Euro.

Wer bei den mehr als 2.000 Veranstaltungen in fünf Tagen den Überblick behalten will, kann die Online-Programmsuche des Kirchentags benutzen, oder die eigene Kirchentags-App herunterladen – in der sich die ausgewählten Termine markieren und organisieren lassen.

Hauptveranstaltungsorte in Berlin sind das Messegelände und das Stadtzentrum zwischen Brandenburger Tor und Alexanderplatz. Wer eine Dauerkarte hat, kann sie als BVG-Ticket nutzen, oder für bis zu zwei Stunden kostenlos mit den Leih-Fahrräder von Nextbike fahren.