Abschluss des Kirchentags in Wittenberg - Schatten dringend gesucht

28.05.17 | 14:57 Uhr

Zum Finale ist der evangelische Kirchentag nach Wittenberg gezogen: Vor dem Abschlussgottesdienst am Sonntagmittag wurde zum Schutz vor der brennenden Sonne Sonnencreme verteilt, die Schattenplätze waren hart umkämpft.

Der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag ist von Berlin nach Wittenberg umgezogen - zumindest zeitweilig. Auf den dortigen Elbwiesen hat am Sonntagmittag der Abschlussgottesdienst stattgefunden. Die Veranstalter meldeten via Twitter, dass sich zum Festgottesdienst 120.000 Menschen versammelt hätten. Zuletzt war unsicher gewesen, ob sich die erhofften 100.000 Menschen einfinden würden.



Der Sonne ausgeliefert

Auf dem 40 Hektar großen Festgottesdienst-Gelände in der Lutherstadt gab es so gut wie keinen Schatten. Die Kirchentagsveranstalter verteilten deswegen Sonnencreme, außerdem standen 320.000 Wasserflaschen bereit. Die Temperaturen auf dem Festgelände lagen bei rund 30 Grad Celsius, dabei wehte aber zumindest ein Lüftchen.

Das Finale des Protestantentreffens, das zunächst von Mittwoch bis Samstag in Berlin stattfand, wurde nach Wittenberg gelegt, weil dort Martin Luther der Überlieferung nach vor 500 Jahren seine 95 Thesen veröffentlichte und so die Reformation auslöste.

Selbst ein silberner Ball kann Schatten spenden.

Bischof von Kapstadt predigt zum Abschluss

In seiner Predigt würdigte der anglikanische Bischof von Kapstadt, Thabo Makgoba, den Reformator als einen der "wahren Väter demokratischer Freiheit". Die Reformation habe das Zeug dazu, auch die nächsten 500 Jahre als spirituelle Richtschnur zu dienen, so der Vertreter der anglikanischen Kirche in Südafrika.



Zusammen mit Makgoba standen der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, die Landesbischöfin von Mitteldeutschland, Ilse Junkermann, sowie der Berliner Bischof Markus Dröge und Kirchentagspastor Arnd Schomerus am Altar.

Noch Platz in den Sonderzügen

Für die Kirchentagsbesucher aus Berlin waren zahlreiche Sonderzüge nach Wittenberg eingesetzt worden. Diese waren zunächst nur schwach ausgelastet. Im Laufe des Morgens füllten sich zwar die Bahnsteige in Berlin Südkreuz, doch die Abfahrten verliefen reibungslos.



Wird das Festgelände voll?

Zunächst schien fraglich, ob tatsächlich die erwarteten 100.000 Besucher zum Kirchentagsabschluss am Sonntag nach Wittenberg kommen. Bis Samstagmittag waren in Berlin 10.000 Tickets für die Sonderzüge in die rund 100 Kilometer entfernte Lutherstadt verkauft worden - weniger als ursprünglich erhofft. Aus anderen Städten erwarteten die Veranstalter weitere 40.000 Bahnreisende. Nach dem Abschlussgottesdienst fahren auch wieder Shuttle-Züge zurück nach Berlin. Die Kirchentagsbesucher hatten die Möglichkeit, dort ihr Gepäck zwischenzulagern, denn in Wittenberg erwartete sie ein 40 bis 50 minütiger Fußmarsch vom Bahnhof zur Festwiese. Für gehbehinderte Menschen wurden Shuttles eingerichtet.

Andacht bei Sonnenaufgang

Die ersten Besucher waren bereits am Samstagnachmittag auf dem Festgelände in Wittenberg eingetroffen, vor allem junge Menschen. Einige haben nach der "Nacht der Lichter" dort unter freiem Himmel mit Schlafsäcken übernachtet. Am Sonntagmorgen folgte eine musikalische Andacht bei Sonnenaufgang: Leise Klänge von Trommeln und einer Posaune sollten die Besucher auf der Festwiese an der Elbe auf den Abschluss des Protestantentreffens einstimmen.

Positive Bilanz in Berlin gezogen

Für den Kirchentag in Berlin haben die Veranstalter am Samstag eine positive Bilanz gezogen. Er habe den Anspruch erfüllt, ein Forum des Dialogs zu sein, lautete das Fazit von Kirchentagspräsidentin Christina Aus der Au. Der Berliner Landesbischof Markus Dröge sagte, der Kirchentag bringe "Menschen im Diskurs zusammen". Auch der Blick von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) auf die Großveranstaltung ist ein positiver. In der ganzen Stadt habe es Begegnungen, Gespräche und einen Austausch auch über aktuelle politische Fragen gegeben, hatte Müller am Samstag dem rbb gesagt. Berlin sei nicht areligiös, sondern multireligiös, so Müller.

