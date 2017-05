Shitstorm wegen Tweet - Debatte mit der AfD sorgt für neue Attacken gegen Kirchentag

26.05.17 | 17:20 Uhr

Der Kirchentag twittert eine umstrittene Aussage der AfD und handelt sich damit einen heftigen Shitstorm ein. Der Vorwurf: Er verbreite Hetze. Der Kirchentag wehrt sich vehement und bezieht klar Position. Von Vanessa Klüber

Der Kirchentag hat mit einem Tweet am Donnerstag einen Shitstorm ausgelöst. Der Vorwurf: Der Kirchentag nutze den Kurznachrichtendienst Twitter, um eine Position der AfD zu verbreiten. In dem Tweet geht es darum, dass nach Meinung von Anette Schultner durch die Zuwanderung angeblich eine bestimmte Anzahl an Terroristen ins Land gekommen sei.



Der umstrittene Kirchentag-Tweet

Kirchentag: AfD als Quelle genannt

Zahlreiche Nutzer antworteten auf den Tweet, dieser sei weder in einen Zusammenhang eingeordnet worden, noch habe der Kirchentag ihm widersprochen. Die von der AfD genannte Zahl sei nicht mit einer Quelle belegt. Der AfD werde so eine Bühne zur Verbreitung von Hetze geboten.



Die Personen hinter dem Kirchentag-Account rechtfertigten sich: Man habe lediglich von der Veranstaltung mit der AfD berichtet. Das Statement sei in dem Tweet als Zitat gekennzeichnet, die AfD als Quelle genannt und außerdem durch die umliegenden Tweets journalistisch eingeordnet.

Zudem habe Landesbischof Markus Dröge bei der Veranstaltung der AfD-Politikerin widersprochen und eine Pauschalisierung verurteilt. Löschen wolle man den Tweet nicht, hieß es, um transparent zu bleiben. Über Stunden wiederholte der Kirchentag-Account diese Argumente - und befeuerte damit den Shitstorm noch bis in den späten Freitagnachmittag hinein.

AfD-Vertreterin bei Kirchentagsdebatte

Hintergrund des Streits: Dröge hatte am Donnerstag mit Anette Schultner, der Sprecherin der Christen in der AfD, auf einem Podium in der Sophienkirche in Berlin-Mitte diskutiert. Die AfD-Politikerin kritisierte dabei die "unkontrollierte Zuwanderung", Dröge wiederum warf der AfD dagegen vor, Misstrauen zu säen und Ausgrenzung zu predigen.

Landesvorsitzender der AfD schaltet sich in die Diskussion ein

In die Debatte schaltete sich inzwischen auch der Landesvorsitzende der AfD, Georg Pazderski, ein. In einer Pressemitteilung warf er Landesbischof Dröge vor, "unchristlich zu reden und zu handeln und überdies die AfD wahrheitswidrig zu verleumden". Auch von dieser Seite geriet der Kirchentag am Freitag unter Beschuss: Pazderski distanzierte sich von der evangelischen Kirche und teilte mit, diese habe sich zu einer "politischen Vorfeldorganisation von Linken, Grünen und SPD gewandelt."

Der Kirchentag war bereits für die Einladung der AfD in Person Schultners in die Kritik geraten. Auf der Podiumsdiskussion in der Sophienkirche pfiffen Besucher Anette Schultner aus, immer wieder wurde die Debatte durch Zwischenrufe unterbrochen.